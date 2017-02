No venga usted con historias

Eso. Si está preocupado con el precio de la luz, por el coste de la vida, por su futuro inmediato, del de sus hijos, de que siendo pobre no ahorrará para su jubilación, si está mosqueadillo de que su sueldo parezca una limosna o un subsidio a la pobreza, de que la Banca siempre gane, de las extorsiones de los independentistas, usted, permítame que se lo diga, es un egoísta o, lo que es igual, ni siquiera pertenece a ninguno de los grupos de mamandurrios que mantienen los partidos a cambio de que hable mal del contrario. ¡Hombre, por favor! ¿Y encima protesta?

Usted, antes de mirar su ombligo, tendría que estar sufriendo por la guerra interna de Podemos-irnos a la mierda por culpa de los celos entre Romeo y Julieta vs. Pablo e Íñigo y sus mamporreros Echenique, Monedero, Bescansa y demás gatitos rampantes con ansias de poder al precio que sea -siempre que lo paguemos entre todos-, ¡qué será de ellos! Usted tendría que estar con las carnes abiertas con el drama del PSOE, con el sufrimiento de la Susana, la bienpagá; del López, el fantasma de Baracaldo; de Sánchez, el ausente... No digamos nada del resto de la troupe, a pesar de que unos por otros, todos terminarán en los altares.

¿Y el PP, no debiera ser otra de sus preocupaciones prioritarias y motivo para justificar sus arritmias? Y si no llega a final de mes, se jode usted debiera ser más considerado y alegrarse, por ejemplo, de que "el niño Arenas" lleve 34 años sin bajarse del coche oficial; que a pesar de nacer en Sevilla, se crió en Olvera para injertarse de olivo, que son casi eternos. ¿Se ha preguntado alguna vez la cantidad de años que lleva sufriendo por todos nosotros? Sí, usted está convencido de que la constancia es la madre de todos los éxitos y no bajarse del burro el padre de todos los fraudes, pero esto es filosofía y lo suyo es vicio, quejándose constantemente de que no llegue a finales de mes.

Reconózcalo. Usted porque ya no cree ni en los Reyes Magos, pero si pudiera, para el próximo año les pediría una foto de Aznar, de Rajoy, de Montoro y de Soraya, todas dedicadas para llevarlas en su cartera. Lo sé, no diga que no, que llegado el caso, no le importaría hacer como los toreros con sus estampas: un altarcito para rezarles antes de acostarse, al tiempo que recita eso tan hermoso que le enseñaron de niño/a: "Cuatro esquinitas tiene mi cama / cuatro ángeles guardan mi alma...".

Pero usted como si fuera el único ser sobre la tierra; como si sus derechos constitucionales tuvieran que cumplirse al pie de la letra; como si no hubiera otros seres con más derechos y méritos que usted dispuestos a que usted -perdone que insista- permanezca indefenso aunque cada vez más dubitativo con su papeleta de voto en la mano.

Dedíquese a cosas más trascendentes, no se resigne a ser un ente abstracto, no reclame nada, defienda a todos los que no lo defienden, a los que dicen que se dejan la vida por usted. No cometa el error de pensar de forma trascendente. Piense en algo hermoso, por ejemplo en si la tortilla de patatas ha de llevar, o no, cebolla.

Tampoco es otra cosa la que se le pide.