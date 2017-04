Que se vaya ya el levante

En mal momento llega el Levante a Cádiz. Y no me refiero a los soplidos de Don Eolo, que llevan en Cádiz varios días preparando el partido, sino al líder de la Segunda División. Mal momento deportivo (si es que se se puede denominar así a estar quinto en la tabla a estas alturas) para recibir a un equipo que está prácticamente en Primera División a falta de ocho jornadas. El Cádiz está necesitado de una victoria que siga alimentando su segundo sueño de la temporada, tras cumplir de sobra el primero. No es solo la suerte la que sigue manteniendo al equipo de Álvaro Cervera en los puestos de play off, pese a haber sumado tan solo 3 de los últimos 12 puntos disputados. Es la tremenda igualdad de esta división y los muchos enfrentamientos directos de las últimas jornadas. Pero en esta vida nada es eterno y a nadie escapa que con esta progresión es cuestión de tiempo salir de esos puestos de privilegio. No será desde luego esta misma semana, por el enfrentamiento directo de ayer entre Oviedo y Huesca. Pero no va a tardar si el Cádiz sigue sin sumar. La ventaja de hoy es que para el Levante no es ninguna tragedia dejarse los tres puntos hoy en Carranza. Lo tiene hecho y creo que preferirá celebrarlo en casa, ante su afición. Al Cádiz lo están manteniendo ahí arriba un conjunto de trabajo, suerte y eficacia goleadora. Si le quitas cualquiera de estas tres, el equipo estaría salvado, pero optando a poco más a estas alturas.

Lo de Ortuño es de otra galaxia. Su gol del pasado sábado en El Alcoraz sirve, además de para traernos un punto de oro, para ganar el gol average al Huesca. De los seis aspirantes al ascenso, el Cádiz se lo gana a tres (Huesca, Lugo y Getafe) y lo pierde con Tenerife y Oviedo, y tal como está la cosa no es cosa intrascendente. La labor del equipo es encomiable jugador por jugador, pero resulta trascendental el petróleo que ha encontrado el Cádiz en Ortuño. Sin esos 17 goles otro gallo nos estaría cantando. Un delantero del Cádiz no metía 17 goles desde que Buffon estaba en infantiles de la Juventus. Y eso que Ortuño ha tenido su parón biológico de temporada. Si hubiera seguido a ese ritmo, vaya usted a saber.

Como tampoco sé donde estaríamos ahora mismo tan solo con que nos hubieran pitado algún que otro penalti a favor. Para que nos piten algo a favor en área contraria tendría que caer algún jugador cadista con un cuchillo en la espalda y, aún así, el arbitro dudaría si fue autolesión.

Pero tiene razón Cervera (una vez más) en que una victoria nos haría ver a todos las cosas más claras. Hoy por hoy sigue habiendo ilusión, mucha, pero el escepticismo ha subido enteros ante los últimos resultados. Si tampoco debe subir la euforia, menos aún debe hacerlo el pánico. Si nos olvidamos del segundo clasificado, solo 6 puntos separan al tercero de la tabla del octavo clasificado, y quedan 24 en juego. Aquí queda mucha tela por cortar y lo de hoy no va a ser definitivo en absoluto. Pero como golpe en la mesa, no estaría nada mal. ¿Qué no?