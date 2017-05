Más vale fuerza que maños

Al Cádiz de esta temporada se le pueden reprochar muy pocas cosas. Respeto que haya alguien con algún reproche, pero yo (como la mayoría del cadismo) no estoy entre ellos. A un equipo pensado para mantenerse y que faltando cinco jornadas esté metido en play off de ascenso desde hace casi veinte jornadas no es justo pedirle mucho más. Lo cual no quita para que el domingo pasado nos quedáramos con un sabor de boca agridulce ante el Nastic, donde una victoria hubiera supuesto un paso de gigante (y yo diría que casi definitivo) por conseguir plaza para pelear por el ascenso. Pero no se pudo, y otros piensan que no se supo. Lo de fallar el penalti es casi anecdótico y yo creo que se debió a que nos pitan tan pocos que ya se nos ha olvidado hasta lo que hay que hacer cuando de pitan uno. Y recriminarle a Ortuño el fallo es injusto, muy injusto. Sin los goles de Ortuño habría que hacer cuentas para ver donde estaríamos ahora. Así que no queda otra que seguir adelante. El partido de esta noche huele a Primera, por varios motivos. El primero es por la simple y pura historia de los dos rivales que se enfrentan. Y en segundo lugar, porque el camino hacia la Liga de las Estrellas pasa por La Romareda. Un triunfo sería vital. Al Cádiz no le queda un camino fácil. El partido de hoy no me gusta un pelo, con un Zaragoza al borde del precipicio y con la necesidad de sumar los tres puntos.

El Cádiz tiene una renta de cinco puntos sobre el séptimo clasificado, un Valladolid en claro ascenso contra el que todavía tenemos que jugar. Y nos vamos a jugar algo más que los tres puntos. Nos jugamos un cuarto punto, el de la diferencia de goles, donde de momento nos ganan los pucelanos con el 0-1 de la ida en Carranza. A priori son los dos partidos que más me preocupan, respetando a todos los rivales que nos quedan. Precisamente los dos partidos que nos podíamos haber permitido el lujo de perder si hubiéramos ganado el domingo al Nastic. Y si no eran estos dos, podían haber sido ante Córdoba, Sevilla Atlético o Elche. Daba lo mismo. Encarar una recta final de cinco partidos con el lujo de poder perder dos sin salir de play off era algo muy grande. Pero al Cádiz le va la marcha, si no… no sería el Cádiz. Ahora falta por ver como acaba esto. Si nos metemos en play off (espero y confío en que así sea) no es lo mismo quedar sexto que tercero. O cuarto que quinto.

En caso de empate volverá a primar el mejor clasificado en liga regular. No hay penaltis. O sea, que ser sexto te condena a ganar sí o sí las eliminatorias sin depender de los penaltis. Aparte, los mejor clasificados de cada eliminatoria jugarán el partido de vuelta en casa, lo cual en el caso del Cádiz, y a la vista de la reciente historia, no sé si es mejor o peor. La lógica dice que mejor en casa, pero yo hasta lo preferiría fiera. Pero todo estos no son sino cuentos de la lechera. No meterse en play off no seria ninguna tragedia, cierto, pero no hagamos de ello un discurso oficial. De momento, vamos a por ellos.