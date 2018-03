Yo tengo un carácter muy impulsivo, lo confieso, y eso a veces me ha jugado malas pasadas. Pero no siempre. Es cierto que en más de una ocasión he pensado aquello de "Javier, qué bonita ocasión tuviste para quedarte calladito, en vez de abrir la boca y meter la pata"; pero también es verdad que en otras ocasiones, y tras una decisión rápida, he acertado. Soy consciente de que mi modo de ser pone nervioso a un amigo, mucho más reflexivo que yo y que antes de decidirse planea tanto que uno no acaba nunca de saber en qué continente va a aterrizar. Yo le pongo nervioso a él, y él me pone nervioso a mí, sin que eso dañe nuestra amistad. ¿Les pasa lo mismo a ustedes?

José Martí decía: "Esperar es una manera de vencer" y yo, que me siento casi incapaz de discrepar del pensamiento del gran cubano, reconozco que tiene razón. Pero con una condición: esperar no es cruzarse de brazos; esperar es ponerse en marcha para buscar la verdad y tratar de acertar en la decisión. Es cierto: para encontrar soluciones a problemas difíciles no hay que precipitarse. Es urgente esperar.

Si no lo hiciéramos así, e improvisáramos cualquier respuesta, estaríamos siendo retratados por las palabras de Mark Twain: "Los problemas difíciles siempre tienen una solución fácil: la falsa".

Por eso, en este mes de marzo, el papa Francisco invita a rezar pidiendo el don del discernimiento espiritual, el que nos ayude a ver la realidad tal como es y sin trampas; y a saber acertar en cómo hacerle frente.

Pensando en la educación creo que hay un tema en el que familias y docentes deben trabajar unidos y sin esperar a que los alumnos sean mayores: hay que invitarles a que vayan descubriendo la realidad de la vida y vayan situándose ante ella. Definiendo, poco a poco, qué sentido quieren dar a su vida: si vivir para ellos mismos al precio que sea, o si vivir teniendo también en cuenta el bien de los demás. En este campo, como en el del aprendizaje de idiomas, cuanto antes se empiece, mejor.