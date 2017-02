No ha estado mal la gala de los Goya ni Dani Rovira, sureño decoroso. Yo tengo el corazón dividido entre "El hombre de las mil caras", "Tarde para la ira" y "Que Dios nos ampare", pero también quiero reivindicar "1898. Los últimos de Filipinas", de Salvador Calvo, como ejercicio interesante. El año pasado, cuando festejamos a Cervantes, me llamó la atención que dos conferenciantes distintos pero estelares -Luis Alberto de Cuenca y Jordi Gracia- expusieran su admiración por el Cervantes soldado situándolo en su época. ¿Estaremos empezando a digerir nuestra propia historia? El otro día pusieron en la tele la primera versión fílmica de "Los últimos de Filipinas": la de Antonio Román, de 1945, que no era mala película aunque portase la ideología nacionalista y católica del momento. Esta de ahora porta la ideología del presente, postmoderna y postcolonial. De 1945 a 2016 hemos pasado de la glorificación del sentido del deber a la reflexión sobre el deber sin sentido; del romanticismo individual al drama colectivo; de España como imperativo absoluto a España como relato circunstanciado. Uno de nuestros mayores problemas ha solido ser el de considerar como virtud lo que aquello de "defendella y no enmendalla". Y no: los tiempos y las circunstancias cambian, y sobrevivir con éxito requiere pensar y actuar en consecuencia. A menudo nos hemos consolado de la ruina física y material con placebos metafísicos y simbólicos: de nuestras debacles imperiales salieron nuestros mejores escritores. De Lepanto, una victoria cara e inútil que terminó en abandono del Mediterráneo, salió Cervantes, manco pero a la larga nuestro mejor escritor. En esta película lo que sale de la derrota y abandono de Filipinas es, en la ficción, un mozo que se queda manco del brazo con que aspiraba a ser un gran pintor. Un brazo que no le arrebató el enemigo, sino la inquina cerril y envidiosa de un sargento. Curiosa, esta analogía de manco a manco pasando por imperios perdidos. Curiosa esta inversión de "la más alta ocasión que vieron los siglos" cambiándola en ocaso. Y muy bien Salvador Calvo, que además es primo carnal de mi marido. El primo Salvador.