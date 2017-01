No se trata de dinero, se trata de dignidad

A style="text-transform:uppercase">unque parezca increíble, la Junta de Andalucía ha dejado fuera al pueblo de Conil de la Frontera de las ayudas por las inundaciones acaecidas a finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre. Nuestro pueblo sufrió las graves consecuencias de las lluvias torrenciales provocando graves daños en viviendas, en infraestructuras públicas y en la agricultura. Esto ocurrió el último fin de semana de noviembre; en concreto, los días 26 y 27 de dicho mes. El lunes 28, después de haber pasado uno de los días más duros de los vividos como alcalde, nos pusimos manos a la obra para buscar soluciones urgentes, entre ellas, la de pedir ayudas en todas las administraciones posibles, pasando por la Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y Gobierno Central. Fue una semana intensa de trabajo en la que, por un lado, atendía a los responsables políticos de las administraciones que se acercaban a Conil para ver los daños causados en persona, a los medios de comunicación interesados por los numerosos daños ocasionados en el pueblo y por otro, asistir a reuniones con el objetivo de solicitar ayudas para los vecinos y para el arreglo de las muchas infraestructuras afectadas.

Al siguiente fin de semana, 3 y 4 de diciembre, las lluvias también causaron daños en Conil, ya que llovía sobre mojado y, además de inundaciones en diferentes zonas, sufrimos desprendimientos, cortes de carreteras y carriles, centros de educación cerrados el lunes, y lo que estaba mal, se deterioró mucho más de lo que ya estaba. A diferencia del fin de semana anterior, no tuvimos que activar el plan de emergencia municipal ya que hicimos frente a los problemas con los efectivos de Protección Civil, Bomberos, Policía Local y Guardia Civil, a los cuales aprovecho la ocasión para volver a felicitarlos por su esfuerzo y entrega.

La Junta de Andalucía ha dejado sin ayudas a Conil porque, según decía en un comunicado, no habíamos solicitado dichas ayudas. Esto es falso y reto a la Junta a que demuestre lo contrario. En ningún momento, en el Decreto de ayudas que aprobó el Gobierno de Susana Díaz hablaba de solicitar nada, y es la propia Junta de Andalucía, a través de las delegaciones provinciales, la que salió en búsqueda de los municipios que entendían que más habían sufrido los daños del temporal, enviándoles correos electrónicos solicitando valoración de los daños producidos. A Conil no llegó NADA y como consecuencia, nos dejaban fuera de la Orden de ayudas que salió a los pocos días del Decreto. Por cierto, Decreto y Orden de ayudas que sorprendentemente sólo eran para las inundaciones producidas a partir del 1 de diciembre.

Por este motivo, me surgen las siguientes preguntas: ¿Las del 27 y 28 en la comarca de la Janda no fueron inundaciones iguales que las ocurridas a partir del día 1 en Cádiz y Málaga? ¿Es que estas lluvias no mojaban igual? ¿O es que no fueron visitadas por la presidenta de la Junta de Andalucía?...

No se trata de dinero, que siempre es bienvenido, se trata de la dignidad de mi pueblo, del pueblo que tengo el grandísimo honor de representar. Sé que al igual que yo, son muchos los conileños y conileñas que se sienten indignados y discriminados. Como conileño y como representante de este pueblo, nunca dejaré que nos falten al respeto y nos ninguneen, sea quien sea quien lo haga. Por este motivo, mis declaraciones hacia la Junta de Andalucía fueron claras y contundentes y les taché de faltar a la verdad y de discriminar y ningunear a todo un pueblo.

He presentado un recurso solicitando a la Junta que rectifique. Si no lo hace, este alcalde, junto con su pueblo, seguirá luchando por lo que le pertenece por derecho. Eduardo Galeano dijo: "El mundo se divide, sobre todo, entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar". Los conileños y conileñas tenemos claro de qué lado estamos, porque no soportamos las injusticias.