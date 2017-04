La trastienda de una gran rivalidad

El Casino Gaditano acogió la conferencia titulada Los Consulados de Cádiz y Sevilla en el siglo XVIII que, de manos de la doctora Antonia Heredia Herrera, continuó con el ciclo dedicado al Tricentenario del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz, organizado por la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras.

El oficio del historiador está repleto de aspectos desconocidos; incluso, entre los propios profesionales de la Historia, existen ideas erróneas con respecto a la manera de desarrollar un oficio como el nuestro. Desde ese punto de vista, acudir a una conferencia de alguien como Antonia Heredia, que ha desarrollado una amplia e importante labor dentro del cuerpo facultativo del Archivo General de Indias, nos podría llevar a pensar que su exposición versaría exclusivamente sobre los tipos documentales, conservados en dicho Archivo, relacionados con el Consulado de Mercaderes. Pero nada más lejos de la realidad, la doctora Heredia es de esas profesionales de la historia que piensan que la archivística no puede estar ajena al desarrollo de nuestro oficio, como si de dos disciplinas independientes se tratase. Todo lo contrario, en su disertación combinaría sus dos facetas -historiadora y archivera- para exponer la realidad de una institución tan desconocida como los aspectos del oficio que compartimos, el Consulado de Indias.

Un desconocimiento paradójico teniendo en cuenta sus trescientos años de historia; de hecho en 2017 y con este ciclo no solo se conmemora el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz, sino también del Consulado de Mercaderes que lo hizo junto a ella. Esta conmemoración, este traslado, nos puede llevar a pensar, erróneamente, que existieron dos consulados diferentes: el de Sevilla y el de Cádiz; algo que no ocurre con la Casa de Contratación, cuyo paso a Cádiz se entiende como una transición y no como una nueva creación. El caso del Consulado es, como vemos, completamente distinto, hasta el punto de que en el Archivo General de Indias, situado en la antigua Casa Lonja que le dio cobijo, los documentos relativos a ésta se encontraban en paquetes, deteriorados y sucios, conocidos como 'papeles de Cádiz'. Una realidad que no fue, ni es, exclusiva de esta documentación ya que, desgraciadamente, son muchos los fondos documentales que, en la actualidad, se encuentran en estas condiciones, corriendo, por tanto, grave peligro de desaparecer.

Fue precisamente Antonia Heredia quien, en los años 50, se aventuró a catalogar aquellos "viejos papeles" encontrándose un riquísimo fondo documental que recoge todos los registros del Consulado de Indias a excepción, casualmente, de las actas correspondientes al período gaditano. A pesar de ese detalle, en los documentos consulares se recoge toda la información, no solo referente a la propia institución sino también a la Casa de Contratación, pues al extinguirse en favor de la primera, todos sus registros pasaron a formar parte del monto de su documentación. De hecho, una vez se produjo el traslado, los documentos siguieron en la Casa Lonja, salvo los indispensables, que pasaron a la nueva sede gaditana. Sede, la del Consulado de Indias, que, en Cádiz, se situó en el número 66 de la calle San Francisco, una casa alquilada a la Sociedad Flamenca.

Dentro de los más de 1.600 legajos y 1.200 libros que se conservan en el Archivo General de Indias y componen el fondo documental, podemos encontrar una valiosa información que no solo habla de barcos, mercancías y metales preciosos, sino que también hace referencia al componente humano, el verdadero motor de las dos instituciones rectoras del monopolio comercial español en los territorios americanos. Y es precisamente esa documentación la que responde a una pregunta fundamental ¿Quiénes ejercían el poder en el sistema monopolístico? Pues, en contra de lo que se pueda creer, no era la Corona, sino los mercaderes, los que manejaban el Consulado. La cuestión está en la matrícula o en la cantidad de personas que formaban la institución, que fue variando a lo largo de su historia.

Inicialmente, no fue necesario requisito alguno para entrar a formar parte del Consulado de Indias y, por lo tanto, es imposible determinar su número de miembros. Serán las elecciones de 1685 las que haga necesario el cambio, pues quien controlaba el Consulado, ejercía el control total sobre el sistema comercial por ello, ante el exceso de personas con derecho a voto, se permitiría la entrada solo a los mercaderes de indias o los cargadores, que cargaran a su nombre por valor de 200 maravedíes, casados y mayores de 21 años, excluyéndose además a los cosecheros y los extranjeros. A pesar de esto, el proceso electoral no estuvo exento ni de complejidad ni de polémica ya que, una vez producido el traslado a Cádiz, la totalidad de la matrícula no correspondía a la capital gaditana, pues los comerciantes sevillanos seguían afincados en su ciudad, hasta tal punto que las elecciones posteriores siguieron celebrándose en Sevilla al existir cargos de estancia combinada entre ambas capitales. Siendo precisamente éste uno de los motivos de la rivalidad entre Sevilla y Cádiz, que reclama para sí el traslado del proceso electoral, así como del archivo consular y la supresión de las disposiciones comerciales sevillanas.

En 1744 acabará el poder sevillano pero no lo harán con él los problemas, dado que las elecciones se celebrarían en Sanlúcar de Barrameda, puerto colaborador de ambas ciudades; estableciéndose, dentro de los treinta electores, diez para Sevilla, diez para Cádiz, y diez para Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar. Decisión esta que provocó el enfado de los sevillanos que no asistieron al proceso electoral. Como vemos una rivalidad, una lucha por mantener los privilegios que ofrecía ser la sede de la institución rectora del sistema que enriquecía a la España dieciochesca, y que no cesó hasta finales de la centuria con la decadencia gaditana. Así, a Cádiz solo le quedaría la esperanza de la creación de su puerto franco como manera desesperada de mantener una posición que era casi insostenible. De hecho en el siglo XIX, en un contexto de comercio libre y fruto de los cambios que se fueron sucediendo de la mano de los nuevos gobernantes y del nuevo sistema gestor del país, se suprimieron todas las instituciones privadas y con ellas llegó el fin de todos los consulados a favor de la industria. De esta manera, Cádiz dejó de considerarse el Emporio del Orbe, quizás porque nunca lo fue; aquella idea de ciudad como ente único y autosuficiente desapareció, en favor de la imagen de Cádiz y su Bahía.