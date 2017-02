Los tontos

Nuestro coro es distinto a los demás en algunas cosas importantes. Que no digo sea mejor ni peor, solamente que es distinto. Pero imagino que en algunas cosas somos todos los coros iguales.

En poco tiempo tendré que hacer una limpieza, perdón quiero decir una renovación y dar la jubilación a unos pocos del grupo. Hay que entender que con el paso de los años a algunos de nosotros se nos puede ir el oído, la voz y hasta la memoria, cosas estas tres indispensables para cantar un repertorio ante el público. Quiero imaginar que no es difícil esta misión. Espero que nadie me saque un cuchillo amenazando mi integridad haciéndome ver por la fuerza que es Pavarotti, o que aún es un chaval. Si solo me deja de hablar eso me he ganado, un tonto menos. Me llama la atención cual es la peor ofensa y humillación que existe en Cádiz. Le puedes decir a un corista que la mujer está con otro, o que la madre fumaba, o acordarte de sus difuntos. Da igual, eso es hasta una forma coloquial de dialogo para algunos. Pero no se te ocurra decirle a un tío que ya no canta bien; ¡te puede matar! ¡Que pechá de tontos hay en Cádiz! Aquí no hay límite de edad, pero hay un límite fundamental en todo proyecto y esa es la ilusión, que es una cosa que va mermando junto a las condiciones físicas. La edad no es un hándicap. Tenemos otro límite y es que no queremos adúlteros en el grupo.

Yo espero que cuando salgan los jubilados del coro, lo hagan por la puerta grande y que sean lo suficientemente hombres paradar la cara y ponerse delante de los que han sido sus compañeros en tantos años y les agradezca tanto rato de felicidad, tantos viajes y tanto vino gratis. Y sobre todo que nunca en tantos años les hayan tocado el bolsillo. Si por el contrario sale por la puerta de los toriles y empieza a marujear diciendo que canta mejor que muchos del coro, que no se merece esto y otras tantas mentiras, pues lamentaremos que el tonto de turno haya estado a nuestro lado tanto tiempo. Ya os contaré el año que viene.