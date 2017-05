El tiovivo sin fin

La integración del muelle en la ciudad está contemplada en el PGOU que se aprobó en 2012. Ese PGOU tuvo cuatro periodos de exposición pública para que se recibieran alegaciones y todo el que quisiera participara: 'PGOU Cádiz 12 ideas', tres meses de 2006 en el Palillero; cuatro meses más, de abril a julio de 2007, en el castillo de Santa Catalina; en 2009 durante 45 días en la biblioteca de Santa María, Urbanismo y Ayuntamiento; y durante todo ese tiempo en la web. De hecho, si Martín Vila aún no la ha encontrado, ese PGOU estará para su consulta ahora mismo en internet. Si la ha encontrado, tal y como hizo con la web del carril bici, seguramente haya borrado todo lo concerniente a la etapa del anterior gobierno. Memoria Democrática le llama, creo. Ese plan recibió 1.513 alegaciones y se estimaron total o parcialmente el 78% de las mismas. No había manera de fomentar más la participación y la transparencia.

Desde 1995, fecha en la que Teófila Martínez llega a la Alcaldía, se puso sobre la mesa la necesidad de que el muelle se integrara en la trama urbana de la ciudad, tanto en el cantil llamado precisamente Muelle Ciudad como en el Reina Sofía, que sirve de unión a la Punta de San Felipe. Se diseñaron proyectos que nosotros llamamos suelos de oportunidad para el desarrollo de esta importante superficie que Cádiz debía y debe ganar.

No encontramos enfrente más que obstáculos. Solo, y por espacio breve de tiempo, Rosa Aguilar pareció atender a nuestras demandas a la Junta, al PSOE. ¿Por falta de capacidad para negociar? ¿Por falta de diálogo? No lo creo. ¿Qué le pedía el Puerto, la Autoridad Portuaria, la Junta o el PSOE al Ayuntamiento para acceder a iniciar los trámites de esa integración que todas las ciudades españolas con estas circunstancias ya estaban haciendo? ¿Qué era eso que nos pedían al Ayuntamiento que nosotros no concedimos parar seguir avanzando? Nada. No pedían nada. Daban vueltas y vueltas, como un tiovivo sin fin.

En los dos últimos años nosotros, y por tanto la ciudad a la que legítimamente representamos, encontramos en José Luis Blanco un aliado a nuestro anhelo. Hasta entonces no hubo más que un muro enfrente. No podrán esgrimir un solo argumento en el que basar su negativa al deseo municipal de integración del muelle en la ciudad. Con Blanco llegamos al acuerdo de la actual separación provisional de la zona de cruceros, que en un futuro sería retráctil, y avanzamos en el estudio por fases, visitando técnicos municipales y de la Autoridad Portuaria Málaga, al igual que ha hecho el actual gobierno días atrás.

Es el momento de avanzar sin demora en ese proceso que la ciudad tuvo claro hace ya décadas. Es el momento de ser sinceros con Cádiz. Si no, pasará como con la Aduana, un edificio que aún se mantiene en el PGOU porque el PSOE entendió que era mucho mejor atacar a Teófila aunque para ello se sacrificara el desarrollo de Plaza de Sevilla como gran hall de entrada e interconexión al casco histórico. Ahora, algunos se arrepienten y otros que permanecieron callados o aplaudiendo el traspié se lamentan.