Tres tertulias

Escribir contra, es no escribir. Este lema sintético me lo contagió el doctor Chamorro, que opina que la deflagración oral de la ira o el insulto, el odio o el rencor, no generan escritos, sino libelos. La isla despatrimoniada es fértil en otras cosas. En otros usos. En otras modas. La tertulia de Las Montañas, esta misma mañana, hablaba de humor, y que había humoristas más malos que el que inventó lo pésimo. Ah, estamos contra, no sigamos por ahí. José Acosta Ramírez y Juan Carlos Carrillo, estaban de acuerdo en que el resentido fértil anula y deseca toda creatividad. Toda o casi toda. Mi compañero Roberto Robledo me habla del Castillo, y hasta de los muros de carga que ya no tiene. Yo recuerdo la bóveda mozárabe del Mesón y no dudo que la corporación municipal nos abrirá el Museo para que continente y contenido cuadren en una Isla de futuro.

Pero el arte de no escribir no es arte. Ni el arte ni el carácter deberían unirse en desidias e insidias, en propósitos con despropósitos. Y como, además, algunos días hay otra tertulia montañera, ésta a las doce, donde risumteneatis, hoy llamado buen rollo, disfrutamos de los contertulios Enrique Raposo, Jesús Rojas Montesinos, Carmen Huertas, Ramón Ros y Juan Tremblet, analizando desde un punto de vista lúdico y risueño, todo tema digno de ser tratado, por ejemplo, la literatura considerada como un bien de interés personal, que modera Jesús y donde salen novelas, poetas, libros, versos, flotando en la distendida amplitud de miras de los intervinientes e interllegantes.

Esto si bien se mira es bueno. Yo lo declararía bien de interés terapéutico. Por lo cual pueden estar tranquilos los políticos, arriscados o no, porque temen más la ironía que el exabrupto, -el dedo de Quevedo-, que no vamos a inquietarlos ni a señalarlos.

La tercera tertulia se produce los lunes, cuando voy a Jerez con los doctores Chamorro y Calap. Tertulia literaria muy seria, donde ya les adelanto, que los dos escriben poesía seriamente bien y los animo a publicar un libro ya.

Son tertulias inefables. Llenas de vivencias, de lecturas, de saber. Me siento muy bien en ellas, porque la política no cabe en ellas y los "simpáticos", tampoco. Creo que la risa no es terapia, sino medio de vida. Y les felicito de corazón la navidad con esta coplilla leve.

La Virgen está lavando/ y tendiendo en el romero/ en los olivos no quiere/ los olivos le dan miedo/ que los olivos ya sueñan/ con la pasión en el huerto/ y el óleo de las unciones/ y la cruz con sus lamentos/. ¿Dónde tenderá la Virgen/ cuando se acabe el romero?