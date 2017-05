Tu sonrisa

La sonrisa, que todo lo puede y combate, me sirve hoy de consuelo. Y me acojo a la tuya, tía, tan arrebatadora y bella como eras, para traerte en los recuerdos de una infancia bañada de eternos domingos de playa en familia; de divertidas noches en la peña; de domingos de piñata y Carnaval; de semanas santas en Candelaria; de recogidas en tabacalera; de cenas-coba con sabor a mero empanado en las benditas vacaciones de verano; de uvas apretadas en el salón de los abuelos; de Nochebuenas multitudinarias y mágicas mañanas de Reyes correteando del 1º, al 2º y 3º B. Hoy te mantengo viva, tía, en el calor de mi familia, de tus hijos, de mis primos, de mi tío, tus nietos, tus hermanos y mis padres. Te fuiste fugaz, como una de esas brillantes sonrisas que dibujaba tu cara e irradiaba la bondad de tu corazón. Y es esa sonrisa, tía Milagros, la que me quedo para siempre.