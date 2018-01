¿Para qué sirve la oposición?

En política, en su gobernanza, existe el binomio gobierno-oposición. En la política local, también. Cierto que siempre hacemos , o hago, los comentarios sobre el trabajo del que gobierna. Es una costumbre debido a que lo que interesa a los lectores ciudadanos es el trabajo que realiza su gobierno. Es el principal actor, el gobierno, el que puede transmitir o crear el bienestar que todo ciudadano desea. Pero la labor de la oposición es, o debe ser, tan importante como la del gobierno. Claro está, el reconocimiento depende de la labor que realicen.

Muchas veces escuchamos la ocurrente pregunta ¿para qué sirve un concejal de la oposición? Nos quedamos callados sin saber qué contestar. Es una labor eclipsada por el trabajo que desarrolla el gobierno. Estoy seguro que muchos concejales dudarían al contestar y no sabrían dar una respuesta convincente. Qué pasaría si le preguntamos a los ciudadanos de nuestra ciudad por el nombre de todos los concejales de la oposición. La respuesta sería decepcionante. Pero ojo, igual ocurriría si les preguntamos por los nombres de los miembros del equipo de gobierno. Más de la mitad desconocidos, y esto es más grave todavía. Hablamos de la política municipal que dicen, en teoría, que es la más cercana a los ciudadanos. Oposición no es oponerse. Es controlar al equipo de gobierno, pero también tiene la obligación de presentar alternativas, ideas nuevas, proyectos que mejoren la ciudad y apoyar los asuntos importantes para el pueblo. ¿Pero quién controla a la oposición? Esa es la pregunta que nos hacemos, o debemos hacernos, los ciudadanos. La idea que se tiene de la misma es que desde el momento que se pierden las elecciones, toda la labor opositora va dirigida a volver a ocupar el poder. Esto dicho así, no está mal. Pero sí lo es si con esta actitud se olvida que la ciudad está, o debe estar, por encima de todo lo demás.

Decía un gran político alemán llamado Otto Van Bismark, y estoy de acuerdo, que el político es el que piensa en las próximas elecciones y el estadista el que piensa en la próxima generación. Comentábamos hace unos días un grupo de amigos sobre el vacío que existe en nuestra ciudad de la política opositora. Nunca un gobierno en minoría, como el isleño, lo había tenido más fácil. Aparte de no ponerse de acuerdo con unos presupuestos, daño para la ciudad, no se conoce otro desacuerdo importante. Como tampoco conocemos la opinión de los grupos de la oposición sobre los proyectos que tiene en marcha el gobierno municipal o tiene previsto hacerlos viables. ¿Qué opinan los grupos opositores sobre la reforma del Ayuntamiento? ¿Y sobre la anunciada remodelación de la Plaza del Rey? Y sobre la regeneración de la parte este de la ciudad. Y sobre el Museo de Camarón. ¿Conocen estos proyectos? ¿Han tenido acceso a ellos? Saben que existen unos terrenos pendientes de urbanizar y que son importantísimo para la ciudad como Janer y los Polvorines. Los ciudadanos desconocemos totalmente la opinión de los grupos opositores. Hay muchos asuntos pendientes en la ciudad. De ahora y de siempre. Y mientras tanto ¿ a qué dedica la oposición el tiempo libre?