El show de el salvador

Para qué en mitad de temporada sería necesario que un presidente viajara a un país muy, muy lejano, para intentar atraer hacia Cádiz a una leyenda del cadismo. Obviamente, hablamos de Manuel Vizcaíno y de Jorge Mágico González, presidente y exjugador de la única institución que no enfrenta a la ciudadanía gaditana.

El viaje de Manuel Vizcaíno a El Salvador está lleno de incógnitas. Por todos es conocida su formación en el marketing y su pericia empresarial más que deportiva en el día a día, de ahí que el éxito del equipo haya llegado precisamente cuando la parcela deportiva no ha estado en sus manos. En cuanto a imagen de marca, es cierto que desde que el club está en segunda, se ha notado con creces la huella del empresario sevillano.

Pero hay una obsesión extraña, que imagino que tiene que ver con su estrategia de marca o de marketing, que se llama Mágico González. El salvadoreño de las cabriolas y los regates, sólo cuando le daba la gana, se ha negado a asistir a actos a los que ha sido invitado por el Cádiz, pero Vizcaíno insiste en él y ahora va en su búsqueda.

¿Pero realmente quiere a Mágico o aprovecha el viaje para otros asuntos ajenos al club? Por mucho que la presencia de Mágico en Cádiz en algún acto pueda suponer de una importancia absoluta para la afición, no se entiende que el presidente de la entidad abandone Cádiz en pleno mercado invernal para cerrar un asunto de menor interés. Pues seguramente, al cadista se le habrá olvidado que el polémico salvadoreño no estuvo en la presentación de camisetas en el verano de 2016 y estará más pendiente de cómo transcurre el mercado de fichajes, de si puntúa o no su equipo y de cómo están las aguas institucionales.

Unas aguas, por cierto, que no están nada bien y este viaje confirma, por enésima vez, el enfrentamiento cada vez más agresivos entre los dos bloques autónomos que manejan el club. Cuidado, la burbuja puede romper. Por favor, acaben ya este espectáculo.