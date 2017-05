Con sentido común

El sentido común debería valer más que la mejor ordenanza municipal. Ojalá no hubiese que regular nada porque el empuje cívico de cada cual hiciese de la convivencia algo fácil. Pero no siempre es así. El Ayuntamiento de Cádiz ha abierto el debate de cara a hacer más sostenible el impacto de las terrazas de hostelería. Pero cambiar la ordenanza, reordenar, supone crear límites, delimitar unas fronteras en base a unos datos estándar. Y cada calle, cada plaza o cada acera tiene unas dimensiones diferentes; cada establecimiento de hostelería tiene sus particularidades, su solera, su sol y su sombra, sus sillones o sus taburetes; cada peatón lleva detrás todo un mundo. Es complicado homogeneizar lo que no lo es. Igual de díficil que llegar a un amplio consenso cuando regular supone que alguien se quede fuera de los límites. El sentido común me dice que hay sitio para todo y para todos, pero no sé cómo se recoge eso en una ordenanza.