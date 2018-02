Sí, mi festero lector, aún en esta semana que hoy comienza continuará el carnaval. Lo que nos recuerda y comprobamos aquello del carnaval "chiquito" o de los "jartibles". Así, continuarán estas fiestas hasta siempre, porque con toda razón mi admirado Mariano J. de Larra nos decía: "el mundo todo es máscara; todo el año es carnaval", y eso allá en los comienzos del s. XIX, no veas si ese magnífico escritor romántico hubiese conocido este mundo de hoy. Un carnaval -el de hoy- que se ha convertido en feminista, porque es la moda o porque la concejal de fiestas gaditana se disfrazó de aquella provocativa manera.

Y aquí en La Isla hay algo que sigue siendo tan importante para el desarrollo de esta eterna fiesta. Pues me refiero a las peñas tanto carnavalescas como culturales. Ya hace tiempo, por el año 2009, este escribidor de la cosa, contaba en un artículo desde mi cierro: "… que en toda asociación isleña se encuentran los resortes precisos que, para y desde la municipalidad, son imprescindibles y hasta vitales; que sirven como apoyo logístico en la labor de un Ayuntamiento; una Isla que está dotada desde hace décadas -desde el amanecer democrático- de peñas de toda índole, que han ido marcando el acontecer diario o parte la historia de los isleños…".

Por eso, no me quiero olvidar de una de las peñas que lleva el nombre de mi amigo y querido "el Perete". Persona y personaje al que hace tiempo que no me refiero. Alguien que, junto a sus extraordinarios hermanos (Manolo y José), han hecho tanto y siguen haciendo por el carnaval isleño. Y esos importantísimos fondos del "museo Perete", hoy en dependencia municipal, en los que se alberga la historia de La Isla hecha carnaval y otras historias "típicas gaditanas". Archivos que hay que consultar para saber, o acudir al Perete que, como testimonio personal -en carne y hueso-, guarda en su memoria las fechas, tipos, anécdotas o número de premios conseguidos.

Y en este fin de semana precisamente, por primera vez en su atrayente historia, se van a celebrar las primeras jornadas de la "Peña cultural-carnavalesca Perete", con un programa muy carnavalero lógicamente; más una charlita sobre "el andaluz" -el Día de Andalucía está muy cerca- que correrá a cargo de este menda que de eso algo sabe. Este habla nuestro de lo que debemos estar muy orgullosos.

Porque en esta semana y las que vengan seguiremos carnavaleando. Y siempre pensé que Larra tenía razón.