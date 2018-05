Arovechando que el próximo jueves, día treinta de mayo, es la conmemoración -tan olvidada aquí- de San Fernando, voy a dedicar este escrito bajo mi humilde opinión sobre el inusual topónimo de esta ciudad, la de los semáforos enamorados.

Porque siempre he pensado y he dicho más de una vez que a esta ciudad no le viene muy bien su nombre. Lo considero forzado y poco arraigado a su origen y circunstancias, pues su otro topónimo, el de antes, el que le retiró el rey "Deseado", es su denominación correcta por su arraigo popular, sobre todo. Sé que hoy no es el momento, pero esta defensa de La Isla de León podría ser más liviana y sutil que otras cosas que se reivindican.

El apelativo de siempre al denominar a esta ciudad es el de La Isla; así nos conocen por todos los sitios, como isleños y de La Isla, y es hasta de La Isla el viento que no deseaban en Chiclana. Porque ese gentilicio de sanfernandino a mí desde luego no me va, de san fernandino tengo poco, aunque de isleño todo lo que haga falta. El antojo de Fernando VII, no exento de generosidad y reconocimiento al valor de aquellos isleños de principios del siglo XIX, nos ha hecho cargar con este topónimo que tan poco utilizamos.

Porque la razón de ser del nombre de este título no se la veo por ningún sitio. Sé que el santo de Fernando no es por quien lo concedió, ya que de santo el séptimo tenía bastante poco, sino por ese otro rey homónimo pero con la cifra sucesoria de tercero y con el sobrenombre de el Santo. Aunque tampoco veo muy claro, ni sé qué argumentos fueron cuestionados para la aplicación regia de esta denominación, pues, aunque lo intentó, el rey Fernando III no llegó en su reconquista hasta estos lares, fue precisamente Sevilla el límite de sus innumerables conquistas. Hoy enterrado en su catedral y razonablemente nombrado Patrón de la ciudad hispalense.

Este escribidor de la cosa recomienda e invita a los que pudieran ejecutar el cambio, es decir, dar de baja al nombre de San Fernando y sustituirlo de una puñetera vez por el de verdad: La Isla. Y vamos a darnos prisa para comenzar pronto con tal reivindicación, no vaya a ser que se nos adelanten otros y veamos cualquier día a Fernando III el Santo en procesión, antes de que llegue el tranvía.

Ah, por cierto, hasta el gran Camarón es de La Isla y no de San Fernando.