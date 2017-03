Ya saltó el Levante

Y trajo el calor, secó las sábanas, y alteró los nervios. Los de los niños, porque a los adultos, en general, el levante nos deja una pesadez cansada en los cuerpos, una pereza pegajosa que es difícil sacudirse. Siempre me he preguntado a qué edad el levante muda su efecto: cuándo deja de ser un torbellino para convertirse en viento soporífero.

A los adultos, que por edad deberíamos tener más conciencia, pocas cosas nos sacuden ya. A veces, de repente, volvemos a llenarnos de energía. Algo ocurre y no podemos dejarlo pasar, tenemos que reaccionar. Nos indignamos, defendemos sin matices, iniciamos discusiones apasionadas, nos jugamos mucho. O eso parece.

A tenor de las reacciones despertadas, la boda oficiada por Javier Botella ha sido el hecho más destacado de los últimos meses en la ciudad. Ni el futuro de los terrenos de la Puntilla, ni la remodelación del gobierno local, ni las obras de Pozos Dulces. No soy tan inocente como para pensar que la ceremonia fuera a pasar desapercibida, pero me asombra lo encendido del debate. Yo tengo mi opinión, y seguro que no coincide con la de muchos. Si hace falta, debato, aunque ya digo que cada vez me da más pereza iniciar conversaciones cuyo desenlace puedo intuir. Si alguien intenta echar por tierra mi postura, no va a encontrar resistencia: no me voy a dejar la piel en esta pelea.

El de Botella no es un caso aislado, ni los síntomas se restringen a esta ciudad. Lo mismo montamos un debate nacional por las declaraciones de Trueba o por el vestido de Pedroche. Gastamos tanta energía que cuando llegan otros debates se nos han agotado. Y si se dispara el número de contratos precarios, pues bueno; y si llevamos 20 asesinadas por machismo en lo que va de año, qué pena. Nos indignamos un rato, quizás compartimos la noticia, pero raramente nuestra indignación será tan profunda.

Será que el levante, aquí también, elige cuándo sacude y cuándo nos deja arrinconados en el sofá, a la espera de que los problemas, como el viento, se vayan solos.