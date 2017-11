I MAGINAD una sala de espera reluciente. Se abre la puerta y entra una persona que me saluda y que resulta ser una persona concejal normal. Voy a omitir detalles de su identidad y de nuestro emplazamiento para ir creando una atmósfera de suspense, con la que pretendo atrapar vuestra atención lectora. Viene a lo mismo que yo: a esperar. Se sienta a mi lado y comenzamos a hablar, como si habláramos a menudo y mucho. Pensad que no todo el mundo va hablando por ahí con personas políticas a plena luz del día. Es una situación extraordinaria.

Podríamos opinar sobre el clima, sobre el estado del campo de rugby o sobre el turismo de polígonos tristes y vacíos, pero no lo hacemos. Por suerte, la conversación se centra en asuntos más interesantes y comprometidos. Sabe que no llevo grabadora, por lo que se va de la lengua con toda la tranquilidad del mundo. Me cuenta suculentos secretos sobre trepas profesionales, camaradas de perfil bajo y otras sucias interioridades de su partido. Temo que de un momento a otro, me suelte el bombazo informativo, como se dice en el periodismo moderno, que haría temblar los cimientos del mismísimo Ayuntamiento. Podéis imaginar mi expectación en la sala de espera.

Cuando saca el móvil para enseñarme algo -máxima intriga, clímax de la escena-, en ese instante, justo en ese instante, se abre otra puerta y aparece una auxiliar. ¿Alejandro?, pase a la consulta. Es mi turno y nos quedamos, todo el mundo, en ascuas. Adiós, estamos en contacto, me dice más o menos, aun sabiendo que no estaremos en contacto, y se guarda el móvil.

Ahora, cerrad los ojos y pensad en la moraleja de esta historia. Podría hacerlo todo público, identificar a mi fuente lenguaraz y divulgar sus secretos, y luego incluso podría dar mi opinión sobre trepas y camaradas de perfil bajo en cualquier partido. Pero preguntaos: ¿por qué no lo hago? Venga, rebanaos la cabeza y contestad. ¿Alguien quiere pagarme para que cuente mis experiencias en una sala de espera reluciente? Pues eso.