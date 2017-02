A sacarse otra espinita

Algo ha cambiado en el Cádiz de esta temporada, sin ninguna duda. En años atrás, para que el Cádiz remontara un gol en contra tenían que alinearse Júpiter con Urano y que el delantero centro amarillo tuviera una aparición mariana en el área que le llevara al éxtasis ante la puerta. Pero esta temporada no. Da igual empezar marcando o que se nos adelanten los rivales. Hasta en cuatro ocasiones en esta temporada ha sido el Cádiz capaz de darle la vuelta al marcador tras un gol inicial de sus rivales: la semana pasada ante el Mirandés, en Elche, en Córdoba y en casa ante el Alcorcón. Y esto, más allá de un mera estadística, refleja una pelea hasta el final del equipo amarillo. El Cádiz se lo está creyendo y se nota. El equipo se ha instalado en la zona alta de la tabla y desde allí está viendo los puestos de descenso como el que ve un barco alejándose en alta mar. Y pase lo que pase esta semana va a seguir ahí, porque solo dos equipos puede igualar los 40 puntos que tiene ahora ismo el equipo de Álvaro Cervera. Precisamente uno de ellos, el Getafe, es el rival de esta semana. El escenario de la vuelta al Coliseum Alfonso Pérez es bien distinto, comparado con aquel descenso de hace 11 años. Por aquel entonces descendimos entre el jolgorio del equipo local, mientras que ahora volvemos como terceros clasificados y con más que ganar que perder en esta visita. En el partido de la primera vuelta sí que un servidor reclamaba venganza por aquella afrenta, pero un buen amigo de Getafe me comentó, con mucha razón, que tirara la primera piedra aquel aficionado que nunca hubiera cantado en su estadio eso de "A Segunda B", o similar, a algún equipo rival. Y es cierto. Fuera como fuese, el 3-0 de la ida nos dejó un regustito maravilloso que se convertiría en extásis si logramos dar hoy un puñetazo encima de la mesa y cerrar la herida de aquella afrenta ganado en Getafe. Una derrota le haría mucho más daño al Getafe que a nosotros. Ante uno de los gallitos de esta categoría siempre cabe la posibilidad de una derrota. En este tipo de campos no se suele perder nada. Las ligas, los ascensos y los descensos se deciden en esos campos tontos donde sales de favorito y te dan con la bofetada de la realidad en toda la cara. Así que hoy no aspiro a más venganza, pero si nos traemos los tres puntos se nos va a quedar una carita de sonrisa de carnavales que nos va a durar bastante.

Se lo merecerían el equipo y Álvaro Cervera, por el esfuerzo que están haciendo. El Cádiz está tirando de oficio. Gana bonito cuando se puede y gana, sin más, cuando las cosas no salen. Hoy habrá un bonito ambiente en Getafe, con dos autobuses llenos de cadistas más los muchos que viven en la capital y se acercarán a ver a los amarillos. Eso sí, les han prohibido acceder con globos amarillos, arma de destrucción masiva en esto del fútbol. Parafraseando a la comparsa "Soplos de Vida", cambio globos por goles, la alegría, ole, ole, ole. Guarden el aire para gritar los goles del Cádiz. Ojalá que así sea.