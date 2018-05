La ruta de las croquetas

Así, en plural, porque ya no hay pueblo que no presuma de tener la suya propia. Estamos viviendo la apoteosis de la croqueta, ¡qué felicidad! Hasta Canal Sur TV está emitiendo programas para saber cuáles son las mejores de Andalucía, salvando, claro está, las de las madres y las abuelas de cada uno.

Confieso que mi madre no hizo croquetas para concursos; realmente ella bordaba la urta en tartera, las papas con chocos y el puchero, y de él, sin presumir, con el ánimo de aprovechar los recursos -no por Fashion como ahora-, hacía croquetas discretitas, que a buen hambre no había pan duro. Me alegro por los que hoy presumen de las croquetas de su madre o de su abuela; otros presumen de pasados gloriosos y nadie les critica a sabiendas de que son diarreas mentales.

Habría que destacar que las croquetas ya no son como las de antes, por buenas que las hicieran nuestras madres; ahora ya no se hacen exclusivamente con la carne sobrante del puchero o, rizando el rizo, con jamón o con bacalao. La cocina progresa, y en la actualidad las hacen de rabo de toro, de erizos de mar, de morcilla y hasta de lomo en manteca, faltaría más. Con las croquetas está pasando como con los políticos, que se encuentran para todos los gustos, y no por ello ni unas ni otros deberían ser considerados objetos de culto.

La verdad es que, dependiendo de la imaginación, las croquetas pueden llegar a ser Patrimonio Gastronómico Inmaterial de la Humanidad con su lema correspondiente: "O croquetas o infierno eterno". Menos mal que el propio Papa Francisco ha puntualizado que el infierno no existe tal y como la Iglesia nos ha venido amenazando. Algo es algo. Espero que algún día -pronto- diseñen la Ruta del bogavante, de la gamba -roja o blanca-, del percebe… En el tiempo que viví en la civilización recorrí Madrid por aquello de su cocido, para llegar a la conclusión de que no todos los que se anunciaban con campanillas eran los mejores; es decir que para comer, lo que se dice comer, no hacen falta mesas con manteles de damasco ni camareros con esmóquines; la mayoría de las veces basta un humilde figón para encontrar calidad y amabilidad sin reverencias.

La Real Isla de León, tan engañosa siempre, tiene un futuro incalculable con esto de las Rutas. No, no me refiero ni a la de la croqueta, que ya brilla con luz propia, ni a la Constitucional o la de Camarón, pedagógicas donde las haya, me refiero a que dado su bagaje culinario podría alardear de delicias antiguas que sirvieran para situarla en la cumbre, como pretende siempre con cualquier chorrada: Ruta de las panizas, del cachote, de los huevos de fraile, de las poleás de harina de maíz, de las papas a la 'puercachona' que, traducido por la concejalía correspondiente, llegaría a ser Patrimonio Insustancial de la Humanidad.

En fin, no sé. Lo probable es que, una vez más, pierdan la oportunidad de atraer turistas ávidos por ahondar en nuestras auténticas raíces culturales y antropológicas. ¡Qué se le va a hacer, será nuestro sino!