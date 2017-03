El roto de la política

Pasó el primer susto. En Holanda el líder de la derecha eurófoba, Wilders, no ganó pero tiene gran presencia en el parlamento. Y de nuevo en otro país europeo hay que destacar el tremendo batacazo de la socialdemocracia. Impensable hace unos años cuando Ámsterdam siempre ha sido un ejemplo de liberalismo en Europa. Turquía sigue con sus problemas internos mientras amenaza a Merkel y a Holanda. A la espera en unos días del Brexit inglés, Escocia abre otro frente en la política de unidad europea tensionando toda la política territorial del Reino Unido. En Francia Fillón esta cada día mas acosado por la corrupción. Macron el nuevo líder emergente de un socialismo moderno, es investigado por un viaje que hizo como ministro a Las Vegas. Todo esto favorece a otra eurófoba como Le Pen, aunque también investigada por corrupción. En Italia Matteo Renzi intenta recuperar el tiempo perdido por su equivocación en la convocatoria del referéndum.

Ante este panorama, al resto de líderes europeos solo se les ocurre querer implantar la Europa a dos velocidades, o lo que es lo mismo, sálvese quien pueda. Con esta política europea que no sabemos a dónde nos puede llevar, no nos podemos sorprender de lo que ocurre en nuestro país. España, con su Brexit particular de los catalanes, gobernados por un partido acosado por la corrupción, sin enterarse y sin ninguna responsabilidad, mientras la política continúa cercando a las clases mas desfavorecidas, dividiendo al país en dos mitades económicas y social. Una política sin soluciones para los jóvenes mejor preparados de nuestra historia. Sin cambios ante unos empleos precarios que en muchos casos no soluciona el mantenimiento de la familia, agravado ahora con la subida de la inflación que conlleva la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.

Esta política rota, deshumanizada, que atacó la crisis sobre las clases mas desfavorecidas, ha sido caldo de cultivo para un partido que ilusionó a los jóvenes y no tan jóvenes, denunciando los problemas de una sociedad enferma, denunciando lo que todos queríamos oír. Discurso que ahora, ante la realidad, no son capaces de ofrecer alternativas y esto -se demostró- les ha costado miles de votos. Mientras, los socialistas intentan recomponer el descosido que sufrió con un dirigente que a punto estuvo de llevar a su partido al grupo mixto del Congreso. Una muestra mas del roto que sufre la política. No es normal, no se puede entender el seguimiento ante un dirigente político que cogió a su partido a nueve puntos de distancia del primero y lo dejo a dieciocho de distancia. Un seguimiento de muchos colores, con muchas cuentas pendientes, con muchos esperando su oportunidad para atacar. Un seguimiento de estar más en contra de que a favor de.

Da pena ver a dirigentes curtidos en mil batallas meterse en una más, sin importarles el daño que les hace a su organización. Esta es la política que tenemos. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer? ¿qué futuro nos espera?