El robo en el belén

A NTES de que me responda, espere, déjeme que le haga primero una pregunta: ¿sabe usted quién exactamente robó la imagen del niño Jesús del belén municipal a principios de diciembre? Sí, claro. Perfecto, ¿podría usted decirme quién fue el autor? Ni idea, una empresa que se dedica a hacer belenes, ¿no? Me refiero al autor del robo. Ah no, no puedo decírtelo. No me tutee. No puedo decírselo ¿Por qué no? Porque mis colegas me darían un pescuy. ¿Un qué? Un macolillo, un zosqui, un pampli, un cate. ¿Por chivato? Y por más cosas. ¿Por qué lo robaron? Porque no era la fecha. ¿Qué? Que no era la fecha correcta. ¿Para el robo? No, para estar allí. ¿Por? Porque aún no era día 25, que es cuando nace el niño Jesús, según el villancico. ¿Cuánto han conseguido con el robo? No hemos sacado nada, no se puede vender. ¿Dónde lo tienen guardado? Lo tiene uno de esta gente, no le puedo decir quién concretamente, en el salón de su casa, en una butaca que nadie usa, mirando a la tele. Es una blasfemia eso. No sé qué es una blasfemia; me suena a juego de la Play, pero ahora no caigo. Si no iban a vender la figura, ¿para qué la robaron? Ya se lo he dicho: no era la fecha correcta. Podrían haber presentado una reclamación a la Concejalía de Fiestas, en vez de llevarse al niño Jesús. No nos dio tiempo de pensarlo en aquel momento. ¿Se les ocurrió de repente? Pues claro, esas cosas se hacen así. ¿Qué cosas? Las cosas que hacemos la gente normal de madrugada, cuando vamos de recogida. Déjeme que lo adivine: Iban por la calle y al pasar por ahí, uno dijo, mira ¿qué hace el niño Jesús ahí si todavía no ha nacido?, y discutieron. Exactamente, así ocurrió. Rompieron uno de los animalitos... Qué va, eso fue un accidente, al salir por patas con las flores y el niño Jesús. ¿No tenían intenciones políticas o satánicas? Para nada. ¿Les parecía gracioso? Sí, la verdad. Son ustedes simples gamberros. ¿Y usted, qué es, eh, con tanta preguntita? ¿Yo?, yo solo busco talentos para la tele del futuro. Ah, vale.