Estimados afiliados: nos complace poner en su conocimiento que a partir del 23 de abril se abre el plazo de inscripción en el Máster de Gramática Parda/ Brown Grammar que impartirá en la Universidad Nirreynirroque un equipo de expertos en Mundos Posibles y Relaciones Transaccionales. El programa estará integrado por los siguientes cursos, algunos con doble itinerario:

1. Psicología inversa: Todo es conforme y según / Según Mr. Según todo está conforme.

2. Y tú más: Lógica y contra-argumentación.

3. Energías renovables: un director de campaña no tiene por qué saber de dónde le vienen los dineros. Y si no tiene por qué saberlo, pues no lo sabe.

4. Derecho internacional: realmente, UNO y ONU, ¿son dos?

5. Teoría de los juegos: Dónde está P. Demón. Agudeza visual y trayectorias permutacionales.

6. Geopolítica: si decimos Siria, a quién nos referimos.

7. Lenguaje corporal: Aprenda a defender un curriculum postverdadero sin manifestar disconfort.

8. Historia del Constitucionalismo: cómo redactar, sin efecto contraproducente, el artículo "Todos los hombres son iguales pero algunos son más iguales que otros. Y donde dice hombres no quiere decir mujeres (salvo alguna excepción)".

9. Economía sostenible: ¿y tú cuánto me das?

10. Demoscopia: ningún partido ajeno a los Grupos Multimedia ganará las elecciones por mucho que a priori lo pueda parecer o le inflen el perro.

11. Deconstrucción de la propiedad: si te falta una pierna la cuestión es que hay mucha gente a la que le sobra una pierna.

12. Memoria histórica y libertad de prensa: Bombín es a Bombón como Cojín es a x. Si me censuran este artículo me importa 2x.

13. Diálogos interculturales: Lost in translation o cómo usar los traductores on-line. Ejemplo del primer principio del catálogo de primavera: 1. "Ladies and gentlemen, those are my principles, and if you don't like them I have some others". El plazo de inscripción no vence.

La docencia será presencial o no. La matrícula se abonará en favores o por favor. En el campus on-line tienen acceso a los certificados que acrediten lo que ustedes prefieran. El mejor amigo del Hombre: Nirreynirroque.com: les eximimos de toda responsabilidad.