Estosúltimos días los medios escritos han sacado noticias que de alguna manera, directa o indirectamente, dejan reflejos de lo que ha sido, del porqué dejo de ser y lo que es en la actualidad nuestra ciudad. Y precisamente, en una buena entrevista que se le hizo en este Diario al gaditano, director de la cadena Ser, Hernández Rodicio, decía que en Cádiz los proyectos se ejecutan en tiempo geológico, que se mide en millones de años. Y hacía referencia a otra gran verdad el citado periodista, que no se puede pensar en vivir de las fiestas tradicionales.

¿Les recuerda a ustedes esto algo? Nuestra ciudad. Creo, sin temor a equivocarme, que los proyectos aquí son mas duraderos que los de la capital. Y aún más. La ciudad se tiene que enganchar al futuro utilizando todos los recursos que la naturaleza le ha puesto a su disposición. Ésta es mi ciudad. Es el reflejo de mi ciudad, en una muy buena entrevista con muy buenas respuestas. Sufrimos, la ciudad, desde hace tiempo una parálisis tanto física como anímica. Cogemos oxígeno cuando nos enganchamos a impulsos de titulares, que luego el tiempo nos devuelve a la situación anterior, es decir, a la tristeza mística de nuestro destino. Las buenas sensaciones que el Gran Premio de Motociclismo de Jerez ha dejado en toda la Bahía, incluso en toda la provincia, produce en nuestra ciudad sensación de satisfacción. Lógica. No lógicas. Depende cómo y dónde se mire. Pero la realidad es que tenemos, más o menos, las mismas plazas hoteleras que cuando se celebró el primer gran premio. Y esto es una muestra indiscutible de lo que ha avanzado la ciudad. Mejor dicho y mas claro, lo que lleva parada nuestra ciudad. Y cuánto tiempo llevamos vendiendo que queremos ser una ciudad turística. Y no se está construyendo. Pero no es de ahora. En una ciudad, que no la veo vertebrada, donde es muy difícil encontrar un referente social importante, es necesario un gran pacto de todos, políticos, culturales, económicos, sociales, ciudadanos, que hagan un gran esfuerzo para encontrar las herramientas necesarias para movilizar los proyectos nuevos pendientes, que los hay, y llevarlos a buen puerto.

Y necesitamos la implicación de otras administraciones que aseguren las inversiones de estos proyectos que esperan. Tenemos necesidad de infraestructuras, la carretera que lleve La Carraca y Bazán a Tres Caminos, salida del polígono de Fadricas a la autovía. Es urgente reorganizar las entradas y salidas de nuestra ciudad.

Qué decir de la calle Real. Hay que conseguir inversiones de capital privado en infraestructuras hoteleras. Como impactante ha sido la declaración de San Carlos como zona de interés para la Defensa. Esto es proteger una industria. Son salarios fijos, capital fijo. La pérdida de estos ha sido la que ha llevado a nuestra ciudad a los niveles que hoy tenemos. Fíjense cómo ha salido el experimento que supuso sustituir antiguas zonas de defensa para intentar redes turísticas. Fabrica de la Constructora, antiguo Janer, Polvorines. Hoy todo convertido en solares sin ningún proyecto serio encima de la mesa. Qué tristeza.