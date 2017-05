La redención de Ana Lorenzo

Ha dimitido porque ha asumido que cometió un error grave, pudo haber inducido a otros a cometer un delito. Era una conversación sobre una situación dramática, como suelen los responsables políticos de asuntos sociales que se lo toman muy en serio. Ni sabía que la estaban grabando aquellos a quienes había ayudado y quería ayudar ni lo pensó realmente. O sí pero no. Ya se ha consumado, la dimisión. Tuvo el apoyo de sus compañeros y de mucha gente, por ella misma, no por lo que dijo en esa maldita mañana a quienes no merecían ni que les hablara. Insisto, ya no está. Pero lo que me pregunto y pregunto es cuál será la pena. Cuánto tiempo durará la condena. En algún código no escrito no está la duración ni la redención. ¿Se redimirá de este presunto delito ni juzgado ni sentenciado ni archivado Ana Lorenzo? He oído a quienes creen que nunca volverá. O sea, como si no hubiera redención. Repugnantes criminales, conocidos ladrones, asesinos múltiples, secuestradores, violadores y el infame catálogo de nuestro tiempo llega un día en que salen de sus condenas y pasean la alta frente por las plazas y las calles. ¿Ana Lorenzo? No se contempla la redención. Pero yo la estimo en lo que queda hasta las próximas elecciones, en las que volverá a la lista que haga Patricia Cavada. Hasta entonces va a tener trabajo. Consistirá en defenderse de todo lo que le está cayendo encima. Como si fuera una peligrosa delincuente para algunos, vamos. Pregunten, pregunten lo que la gente piensa de los bancos, la cantidad de damnificados que tienen los bancos en la España de la crisis. Y así enjuicien que una concejal impotente, carente de otros argumentos, en un mal momento, haya aconsejado a unos desesperados que le dieran una patada a una puerta de un piso de un banco. Digo desesperados por no entrar en otros territorios que ya tú sabes. Pues eso. ¿Cómo se redime uno de ese mal momento? En términos de tiempo porque en otros términos, dado lo profundo de su arrepentimiento, no más pensarlo un poco uno se tiró de los pelos…

Es de lo que no se ha hablado en esta semana de Ana Lorenzo, que además se ha alineado desde el principio con Pedro Sánchez, que a su vez está, según dicen, tan cerca de Podemos. Montar el operativo ha sido súper fácil. Y el mal momento de Ana Lorenzo ha saltado a los medios nacionales, como si fuera el alcalde de Calasparras. Toda munición es buena para esta guerra civil entre la socialdemocracia y el pedrismo, o como quieras llamar a esta contienda.

De redención hablaba… De la duración de las penas y el efecto que sobre ello produce una dimisión que ha sido aceptación de un error, inmenso error. Entonces hasta las próximas municipales. Si le quedan ganas todavía a Ana Lorenzo.