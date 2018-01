Antes de que algún día sea otra vez demasiado tarde, erradicar la violencia del mundo del fútbol tendría que ser un objetivo de todos los dirigentes, de los políticos y de los futbolísticos. Las botellas que la semana pasada volaron en el barrio de La Laguna son intolerables, como lo fueron los hechos que sevillistas y béticos protagonizaron ayer en la capital andaluza. No es de recibo que un partido de fútbol sea protagonizado por los grupos de ultras que dicen defender unos colores pero que, en el fondo, no son más que violentos con camiseta y dorsal. Da igual que sean amarillos, blancos, verdiblancos, violetas o azules: la violencia es intolerable independientemente de su color. En la vida y en el deporte. Y aquí hay que legislar para que quienes se vean involucrados en incidentes no entren más en un campo de fútbol. Y que a la hora del partido tengan que presentarse en Comisaría para jugar al parchís.