Hasta el rabo todo es toro

Que el Cádiz esté viviendo momentos de dudas a estas alturas de temporada y que estas dudas sean sobre si el equipo aguantara ahí arriba para meterse en play-off de ascenso, lo dice todo. Cierto es que después de tantas jornadas en estos puestos a todos se nos quedaría una cara de decepción si finalmente no se consigue estar entre los seis primeros, pero es que ya todo lo que venga será un regalo. En Segunda División está todo más igualado que las caras de los niños de Ruiz Mateos y aquí cobra todo su sentido la famosa frase de Luis Aragonés de que "lo importante son los ochos últimos partidos". Si llegas a esos ocho partidos metido en la pomada tienes tantas posibilidades como el que más. El principal problema que le veo a esto de los ascensos es que no se asciende cuando se quiere, sino cuando se puede. El fútbol es así de mamón, y en un año que tienes como objetivo la permanencia acabas peleando por ascender y otro año fichas a Messi y Cristiano Ronaldo para ascender a Primera y acabas bajando otra vez a Segunda B. De ahí la importancia que tiene seguir en la pelea. Sin presiones, sin demasiadas exigencias al equipo, pero conscientes de lo importante que sería. Por eso no me fío de las expectativas de Álvaro Cervera cuando dice que piensa que Pina y Cordero ascenderán al Cádiz en tres años, incluido este. Ojalá que así sea, pero creo que eso escapa a los deseos de los dirigentes. El buen trabajo (que lo está habiendo) hace mucho, pero hay factores incontrolables. Así que más vale seguir alimentando el sueño.

No me cabe la menor duda de lo que dice el entrenador, de que están haciendo todo lo posible para seguir en este camino. Lo que pasa es que el camino no es de rosas, como se piensan algunos. Y al Cádiz le está acompañando (por el momento) esa ansiada compañera del buen trabajo, que no es otra que la suerte. Y es que, a pesar de haber sacado solo dos puntos de los mueve últimos posibles, el Cádiz sigue resistiendo arriba. Con las distancias cada vez más apretadas, pero arriba. Pero claro, esto no puede ser eterno y a este ritmo es cuestión de tiempo salir del Olimpo. Por eso hoy una victoria en Huesca sería vital. Evidentemente todavía quedaría mucho por jugar, pero volver a dejar al séptimo clasificado a cinco puntos te da oxígeno. Y en esa jornada hay más emparejamientos que pueden ser deliciosos o letales en esta jornada. Un Girona obligado a volver a ganar al Tenerife, para ahuyentar la mala racha anterior y confirmar el triunfo de la semana pasada. Un Oviedo que visita a un Lugo con ganas de meterse arriba. Un Getafe capaz de lo mejor y lo peor, que viaja a Alcorcón, donde los locales tienen que escapar del peligro del descenso. Lo que yo les diga, que hay mucha tela por cortar. Lo mejor de todo es que sea cual sea el resultado en Huesca, este Cádiz va a seguir optando a todo. Eso sí, una victoria en territorio aragonés devolvería a los de Cervera la condición de favoritos al play-off. Si es que alguna vez la perdieron, claro.