El puerto de Cádiz y su integración en la ciudad

El proceso participativo para diseñar los usos de las 30 hectáreas que quedaban liberadas de tráfico portuario junto al muelle Reina Sofía ha continuado con una doble exposición, en la verja del muelle y en la Casa de Iberoamérica, que ha generado fuerte controversia.

En primer lugar, porque parte de las conclusiones de ese espacio de encuentro y debate no han sido respetadas en las propuestas de los escenarios (A, B y C) contemplados en los resultados del seminario que dirigió Ester Higueras desde la Escuela de Arquitectura de Madrid. En concreto, los que participamos en los debates concluíamos como no deseables los usos residenciales (ahora disimulados como dirigidos a viviendas sociales y de oferta universitaria), los edificios icónicos (artefactos arquitectónicos llamativos), ni tampoco los usos que vinieran a competir con ofertas culturales y de ocio ya presentes en la ciudad. La pretensión de la Autoridad Portuaria de apropiarse de unas conclusiones consensuadas, adulterándolas, nos causa estupor y malestar.

En segundo lugar, los pronunciamientos de las empresas portuarias y de los estibadores, reclamando una propiedad en exclusiva de este terreno demanial e imaginando un futuro completamente expansivo para el puerto, son irreales. Las fortalezas del puerto de Cádiz estriban en su posición geográfica, su complementariedad, su diversificación y su especialización, cualidades que sin embargo no garantizan un crecimiento de tráficos como el que proclaman los profesionales de la estiba. Con 22 hectáreas disponibles en la nueva terminal de contenedores, ampliables a 16 Has. más, ¿cómo pueden reclamar una reserva de suelo en Reina Sofía por si vuelven los viejos tiempos? El problema va a consistir no en la falta de suelo portuario, sino en justamente lo contrario, por sobredimensionar una infraestructura de costosa e improbable amortización. Solo los tráficos ro-ro y de pasajeros permiten augurar un crecimiento, que siempre será moderado. Las 82.188 TEUS del año pasado permiten calificar como delirante las previsiones de la Autoridad Portuaria de multiplicar esos tráficos de contenedores por 3 o por 4. El Tribunal de Cuentas de la UE advirtió hace dos años que 394,2 millones de euros aportados por las instituciones comunitarias para la construcción y ampliación de puertos españoles habían acabado en infraestructuras inutilizadas o infrautilizadas.

En tercer lugar, porque en ninguno de los tres escenarios está bien resuelto su engarce tanto por la zona de las Tres Carabelas como por la plaza de Sevilla. La intermodalidad prevista en los modos de transporte, con la llegada del tranvía y del carril bici, casa mal con la implantación de aparcamientos en superficie para coches, propuesta del todo insostenible para el auténtico cul de sac que representa el paseo Pery Junquera.

Zonas verdes, espacios para el paseo y el esparcimiento, actividades productivas ligadas a la náutica, plataformas de investigación, centros tecnológicos enfocados a la economía azul, instalaciones de suministro eléctrico a buques, aerogeneradores y paneles fotovoltaicos, son bienvenidos. Auditorios, anfiteatros, palacios de congresos, edificios emblemáticos, viviendas y núcleos residenciales, no. Los "edificios emblemáticos e icónicos" han demostrado en muchos casos ser metáforas petulantes e inservibles, con inversiones además ruinosas.

La propuesta estrella de la Autoridad Portuaria, la "posibilidad de crear espacios de integración urbana con el consiguiente desarrollo de nueva actividad comercial y empleo", lo que en el fondo significa es dedicar parte de este "área de oportunidad" a un pretendido uso recreativo, que -en caso de que se consolidara- no crearía nuevos empleos, sino que significaría el cierre de otros establecimientos comerciales pero situados en el casco antiguo. En ningún caso se trata de una operación altruista "para disfrute por parte de la ciudadanía", sino de una operación de recalificación urbanística, para proporcionar a la Autoridad Portuaria unos ingresos a corto plazo que aminoren el fortísimo endeudamiento que sufre. La contumacia en ofrecer usos residenciales va enfocada en el mismo sentido. El Cluster Marítimo Marino de Andalucía, que pretende promocionar la cooperación en materia de innovación, investigación y tecnología, está llamado a instalarse aquí. Es la triple hélice (Universidad, Administración y Empresa) la que tiene que tirar del carro.

En definitiva, necesitamos que "el muelle-ciudad se ordene de forma que propicie una suave transición entre el Casco Antiguo y los muelles", como aspira (sin conseguirlo) el plan de modificación de usos portuarios de Cádiz.

LUIS FELIPE CRESPO,ingeniero de sistemas; DANIEL LÓPEZ MARIJUÁN, geólogo; JULIO MALO DE MOLINA, arquitecto

GANAR CÁDIZ EN COMÚN