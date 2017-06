Qué puede hacer el Estado por La Isla

El conjunto de actividades desarrollada por el Estado para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Es una acción para promover la igualdad social. Esto definen los servicios públicos. Y los ciudadanos aspiran a que sus ciudades posean unos servicios mínimos necesarios que les faciliten su convivencia, el desarrollo de su vida. Son los ciudadanos el objeto del servicio público. Y pagan sus impuestos para recibir estos servicios a cambio. Pero no siempre es así. Ni tampoco todos recibimos las mismas prestaciones o por lo menos de la misma calidad. Existen muchas desigualdades en la prestación de los mismos servicios. ¿Es cuestión de suerte? No lo creo.

Existen muchos factores. El nivel de exigencia de la ciudad. La habilidad en la gestión. Uno muy importante es la importancia que se tenga en el gobierno central de la comunidad. Y ya sabemos, comprobado está, que la nuestra no sale muy bien parada. Y nuestra ciudad tiene muchos problemas que dependen del gobierno central. Problemas antiguos. No sé si son los recortes. Puede que sean los líos que tiene el Ministerio del Interior. O los problemas de la justicia, cuestionada por todas las asociaciones de fiscales y jueces. Me refiero que a lo mejor debido a todas estas distracciones, se olvidan de solucionar los problemas de los ciudadanos. Porque para una ciudad como la nuestra, cercana a los cien mil habitantes, es misión imposible renovar el DNI. Intenten coger cita por teléfono. Le ofrecen San Fernando y después de unos minutos, les dicen que no hay cita. Ofrecen Chiclana, vuelta a lo mismo, unos minutos largos y tampoco hay cita... Entonces le ofrecen Puerto Real para la renovación de un documento exigente como es el DNI. Después de darle a varias teclas del teléfono, lo mismo, tampoco hay cita. Solución, se ha gastado un dinero en teléfono y el final es que llame otro día. Y un gran cabreo. Pues intentemos la cita por internet. Se llega hasta el final y aquí ya no se puede avanzar. Magnífico servicio. Y además no hay justificante de que no se renueva por falta de servicio. Nada. La culpa es del usuario.

Y hablando del verano, acerquémonos a Tres Caminos. Otro año más aguantando caravanas. Insufrible. Y este año tampoco hay un euro para arreglar este mal nudo que maltrata a nuestra ciudad. Y esto es un mal menor cuando no está inundado. Otra obra histórica. Arreglar la conducción de agua. Incalificable. Si fuese necesario el voto de un diputado de La Isla para aprobar los presupuestos, tendríamos solucionado estos problemas. Digo yo, aunque no muy seguro. Pero esto parece que no importa en nuestra ciudad. No tenemos nivel de exigencia. Aquí, la oposición pierde el tiempo defendiendo a Maldonado. Como una extensión de Castilla, preferimos antes al de fuera que al nuestro. Tanta política asamblearia... Pregunten a los isleños si quieren que la calle pastoreña tengan el nombre del Hijo Predilecto de la Ciudad y Medalla de la Provincia o no. Y por cierto, lean bien quién era Maldonado y qué pretendía. Y por favor, empleen su tiempo en resolver los problemas de la ciudad.