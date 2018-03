Más presión, por favor

Seis puntos de oro ha sacado el Cádiz en los dos últimos partidos, para afrontar sin demasiados nervios los dos partidos en la cumbre que vienen. La semana pasada se buscó el triunfo el León y se consiguió. Y si a estas alturas usted tiene algún dinero para invertir y no sabe donde hacerlo, le recomiendo comprar acciones de alguna empresa que fabrique marcapasos, porque lo queda de Liga va a ser no apto para cardíacos. El patinazo del Rayo en Gijón permite que si el Cádiz es capaz de ganarle hoy al Huesca vamos a ver un triple empate a 57 en la cabeza y el cuarto (que sería el Sporting) a dos puntos. Y de la lucha por entrar en Play Offs ya ni les hablo. Haciendo cuentas de la Lechera ya uno no sabe ni qué es mejor. Tras la vitoria ante la Cultural me parecía que sumar tres de los seis puntos siguientes sería para firmarlo ante notario. ¿Pero qué sería mejor?. Tal y como está la tabla hoy en día, ¿sería mejor sacarlos ante el Huesca o ante el Rayo?. Y visto lo visto esta semana, tampoco sería mal resultado cosechar dos empates ante los dos grandes. Al menos no se nos va nadie. Lo cierto es que esto se está empezando a calentar de manera bárbara. Y se empieza a hablar de presión. Así lo ha hecho Álvaro Cervera, que reconoce que tienen más presión de la que quisieran.

El entrenador cadista es un experto en manejar situaciones, tanto en el vestuario como fuera de él. Pero, querido Álvaro, es completamente normal que se note la presión de la gente. La afición está pidiendo más y más porque lo que estáis haciendo entre todos es muy grande. Estábamos acostumbrados a volver del pozo de Segunda B siempre con ese miedo de no volver. Y en dos temporadas nos habéis cambiado ese temor por ilusión a borbotones. De pensar en no volver a soñar con hacerlo a otra vida mejor. Claro que hay presión de la grada, pero esa presión viene (mayoritariamente) desde el cariño y el reconocimiento. Si finalmente no se consigue el ascenso nadie va a poner un pero al equipo (como no se hizo el año pasado). Las únicas criticas (al menos las razonables) que se le hacen a este equipo es cuando da la sensación de no dar todo lo que tiene, ya sea por auto confianza o por sufrir el mal de altura. Nada más. Serán muchos, muchos los cadistas que se pondrán de pie para aplaudir en cuanto termine la temporada. Sea cual sea el resultado.

Así que no nos tengáis en cuenta esa presión y centraros solo en la vuestra. Estos dos partidos que vienen son ideales para hacer algo importante, está claro, pero más que hacer una machada lo que interesa es no perder los seis puntos en juego, cosa que por otra parte tampoco sería definitivo quedando 24 más por disputar y sin que hubiera distancias insalvables. El calendario que nos queda no es fácil, porque tras Huesca y Rayo aún nos queda Sporting, Valladolid, Zaragoza, Tenerife y Granada, pero si algo tiene este equipo siempre fue salir airoso cuando peor se veían las cosas. Así que, queridos jugadores, métanse más presión, que estaremos encantados.