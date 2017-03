Cádiz tiene un gran potencial. Las mejores playas del mundo, la mejor cultura del mundo, la más antigua, el mejor carnaval del mundo, la gente con más arte del mundo mundiá... vamos, que somos un bastinazo. Mi pregunta es: ¿si somos tan jodidamente buenos por qué siempre perdemos? ¿Si somos los más guapos y los más graciosos de la fiesta por qué todo se quedan en piropos y requiebros, en mucho trilili y poco trololo? ¿Por qué quien sea no apuesta de verdad por una provincia con tanto potencial? Yo personalmente creo en Cádiz, pero, después de tantos años oyendo el potencial para arriba y el potencial para abajo empiezo a dudar de la capacidad del gaditano para sacar partido a esa riqueza que su geografía y su historia le han dado. No vaya a ser que esta tierra tenga mucho potencial pero sus moradores no tengan tanto. Porque otros lugares, como menos potencial, siempre ganan.