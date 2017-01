Las playas de 'Jeré'

"En este mundo traidor/ nada es verdad ni mentira /todo es según el color/ del cristal con que se mira". La subjetividad, el relativismo y la arbitrariedad se ven perfectamente reflejados en este precioso poema de Ramón de Campoamor que nos lo legó para uso y disfrute del común de los mortales entre los que se encuentra como es lógico la alcaldesa de Jeré.

Mamen Sánchez por lo visto debe tener línea directa para incrustarse entre la famosa transversalidad de las concejalías de nuestra ciudad y, aprovechando que el Guadalete pasa por El Portal con meandros y todo, hacer promoción de su localidad a costa de las bondades de poblaciones como El Puerto o cualquier otra que le venga a mano.

Que yo no me quejo, oiga. Si a ella le gusta vender nuestras playas en Fitur con los caballos de Jeré encima, pues hágalo señora mía, pero tenga al menos el detalle de citar la procedencia de esas aguas cristalinas en las que se puede uno bañar sin jabón con la certeza de salir bien escamondao, y diga también ya de paso que esas arenas tan finas que parece mentira no hayan pasado por zaranda alguna, te masajean las plantas de los pies cada vez las pisas y que ya no te harán falta calcetines de punto para una buena temporada.

Ésta mujer se ha empeñado en ir contra natura y ya ve playas, sombrillas, bañadores y chanclas al gusto de sus propios pinreles en la Alameda Cristina, en la frustrada Jerez Beach -primera y gran playa tropical urbana de Europa- del Parque González Hontoria o en el retiro espiritual de Las Pachecas.

Empeño le pone a la cosa, eso está fuera de toda duda. Y quiero pensar que ya que se va a dar el paseíto de rigor por la Feria Internacional del Turismo dentro de unos días, pues no perderá ripio y también promocionará nuestra Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino como propia aprovechando que este año acabado en siete la tiene dedicada a su Jeré de sus entretelas.

Vamos. Que este año Jeré tiene dos Ferias. Todo un acierto. ¡Viva España Jeré!