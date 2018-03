Son las conclusiones a las que ha llegado el Financial Times, considerado el más importante del mundo en los negocios: desde la revolución conservadora, año 2008, los países recortaron un 5% la tasa máxima para las sociedades, mientras que los gobiernos elevaron un promedio del 6% los impuestos personales.

Dice un periodista de economía que las estrategias de las multinacionales para no pagar impuestos son un ataque a los derechos humanos. Lleva toda la razón. Igualmente se puede considerar un desprecio a los derechos humanos, el ataque que viene sufriendo en nuestro país el derribo del estado de bienestar. Sobre todo, la Ley de la Dependencia, considerada en su momento el cuarto estado del bienestar y al que el Gobierno de Rajoy le quita financiación, y el recorte tan alarmante que vienen sufriendo los pensionistas. Son un colectivo al que todos los partidos utilizan en épocas electorales. El voto pensionista, mayoritario en el PP, es un activo para ganar unas elecciones.

UGT afirma que con Rajoy los pensionistas llevan perdidos más del 2% de poder adquisitivo. Aguantaron el chaparrón de la crisis sabiendo de la situación preocupante de la economía. Muchos han sido, y siguen siendo, el sustento de sus familias, gastando e incluso perdiendo sus ahorros. Pero ahora, cuando el gobierno saca pecho del crecimiento económico que produce el país, han creído el momento de salir a la calle y decir basta. La marea de pensionistas que está colapsando las calles de este país, ha puesto nervioso a los partidos que no esperaban esta reacción de los pensionistas. Una marea transversal, que pide poner a salvo el sistema público de pensiones. Un sistema que el Gobierno actual, del PP, se ha encargado de ir poco a poco cuestionando su sostenibilidad.

El problema que plantea actualmente percibir una pensión pública no afecta solamente a los actuales pensionistas, es un problema que va a afectar a los futuros demandantes de esta prestación. Es decir, las pensiones es un problemas de toda la sociedad. La pensión no es una limosna, tampoco un regalo. Es un derecho adquirido por toda una vida laboral pagando los impuestos y el sustento de la bolsa de la Seguridad Social. Los actuales pensionistas son trabajadores, con alrededor de 40 años de cotizaciones, de prestaciones, de colaborar con su trabajo al bienestar del país. Muchos han sido sindicalistas de los antiguos, de los que se jugaron su puesto de trabajo luchando por conseguir unos derechos que en la actualidad están viendo como retroceden. El Gobierno ha vaciado la hucha de las pensiones, se ha cargado el Pacto de Toledo, quizás una forma de vender que el sistema de prestaciones públicas no es viable y que hay que pensar en la privatización del sistema. Una idea que no es nueva. Lo cierto es que los pensionistas están harto de ser moneda de cambio y han salido a la calle para quedarse, hasta que se le asegure que sus pensiones van a subir lo mismo que la inflación y que el sistema debe seguir siendo público. Pero hay una cosa que preocupa, ningún partido ha puesto una solución sobre la mesa. Ninguno. ¿Habrá que esperar las elecciones? Quizás la solución este en que las multinacionales paguen lo que deben pagar.