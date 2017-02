Dos pasmosos alcaldes

Con este adjetivo, mi sorprendido lector, no pretendo insultar a nadie, pues la palabra "pasmo" que procede del latín vulgar "pasmus" significa, en su segunda acepción, algo que puede causar "admiración y asombro extremos que dejan a uno como paralizado".

Pues todo esto viene a cuento porque, en primer lugar, ha sido el alcalde chiclanero quien me dejó pasmado cuando hace unas semanas leí, o más bien me imaginé, que se había convertido en un verdadero embajador extraordinario. Término el de "extraordinario" que ante todo hoy no tiene ningún significado real, aunque antiguamente designaba así a aquellos embajadores no residentes en misiones temporarias para diferenciarlos de los embajadores normales permanentes. Y esto es lo que ha hecho el señor Román -y ojalá se cumplan sus intenciones- cuando visitó primero nuestra cercana Gibraltar entrevistándose con su simpático ministro principal y luego fue la ciudad marroquí de Asilah, ya revestido de plenos poderes, acompañado de su corte, su segunda visita, donde intercambió ideas con su alcalde de turno. Luego la oposición se lo ha criticado diciendo que tanto el alcalde como el delegado municipal de Fomento se pasean guardando silencio mientras no se crea empleo. Y así, el alcalde deambula por aquellos lares y esta ciudad se ve cada vez más parada. No obstante, de este alcalde o embajador extraordinario, esperamos igual que la mayoría de los empresarios de Chiclana, que esos viajes sirvan para algo, que no sea una simple fotografía ni un titular rimbombante, y veamos a muchos gibraltareños y marroquís paseando por la ciudad y ocupando nuestros hoteles, por lo menos. Aunque, todo esto lo pongo en duda, cuando el otro día leí que la agrupación local socialista chiclanera es "pedrista" o "sanchista", es decir, "zapatera" pura. Una pasmosa perdición.

De todas maneras, se prefiere a un alcalde embajador como éste, que a una alcaldesa que cambia los semáforos con unas muy respetables imágenes grabadas en verde o rojo que, al fin o al cabo, no se sabe -al menos, para este escribidor- para qué puñetas sirven, porque el otro día crucé por el de la avenida San Juan Bosco y no me pasó nada. Aunque, por encima de todo, mi gran respeto por estos colectivos transexuales tan de moda a los que siempre se lo he tenido e incluso antes de su semaforización. Todos y todas nos hemos quedado pasmados y pasmadas ante tal dislate. Una Isla que siempre está a la espera hasta en los semáforos mientras contempla, antes de cruzar, esas atractivas figuritas. Una pasmosa acción que ha causado la gran expectación en nuestro entorno y más allá.

Y veremos si aquí en Chiclana nos pone el señor Román en los semáforos muñequitos de árabes y gibraltareños vestidos de dandis. En fin, ya llegó el carnaval.