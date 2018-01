Dicen sus apóstoles que Teófila, la pobre, perdió la alcaldía por culpa de la crisis. Falso. La perdió porque su tiempo había pasado y porque su nombre va prendido al PP, por muchos esfuerzos que haga para parecer que sólo pasaba por allí. Es algo tan falso como que el PP no es un maloliente saco de picaresca. No es un partido, sino una partida plagada de trepas y corruptos que se comportan como especies invasoras, apoyados en el capitalismo financiero y en la complicidad de los gobiernos de lo que ahora dice llamarse "la izquierda real". Mataron las ilusiones que despertó la Transición, esa que ellos dicen venerar. Y además tratan de convencer al personal de que no hay democracia fuera de la Constitución. Ya ves…Su tiempo se acaba, pero ahí siguen con su patriotismo de casapuerta, aferrados a la unidad de España, que para ellos debe ser la unidad de los privilegios de la corona, los mangoneos del partido y la voracidad del IBEX 35. ¿Qué más tiene que pasar? ¿No basta con tener al pueblo sumido en la ignorancia, la mentira y el miedo, mientras le roban patrimonio y derechos? Lo de esta gente roza la locura. No es ya que sean ladrones -lo dicen los jueces- sino que están convencidos de que somos tontos e inofensivos. "No es saqueo, es mercado" dice Rato, "No son políticos, son delincuentes", digo yo. Y los que le votan, esclavos en busca de amo. A qué achacar, si no, el descenso salarial, la precariedad laboral, o los recortes de gasto público, causa del deterioro de la sanidad o la educación. Me pregunto de qué se ríe la ministra Báñez 'La sirena del Odiel', que ha vaciado la hucha de las pensiones y le dice a los jóvenes que se olviden de la jubilación y que ahorren. ¿Qué más tiene que pasar? Una, una sola basura de las que entrevemos -sólo entrevemos- cada día bastaría para inhabilitar al gobierno de cualquier país que se llame democrático. Lo inaudito es hoy lo cotidiano. Pero, ojo, se trata de la derecha eterna y el capitalismo financiero (perdón por la redundancia), y ya tienen listo el relevo: sólo hay que fijarse bien en esas larvas de color naranja que nos rodean.