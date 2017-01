Así pues, acordándome de mi preferido y gran poeta don Antonio Machado, parte de su verso es el titular de este disparatado artículo de mi menda. Aunque el poeta continúa diciéndonos que "todo queda", yo también me lo creo, mi incrédulo lector. No obstante, aunque lo nuestro es pasar haciendo caminos…, hay cosas que pasan y otras que se quedan. Así, por ejemplo, se fueron los reyes y llegó una nueva república. Pasaron las navidades y ya tenemos el carnaval. Se fue un año más y comenzamos a sufrir uno nuevo. Todo se va, como pasa siempre, y luego algo viene, menos el tranvía: menudo cachondeo y tamaño engaño. Una mentira para todos y un desengaño para nadie. Y dice el enviado López Gil, de grata memoria, que los billetes para montarse en ese despilfarro "zarriano" casi ya están a la venta. Que se han pedido refuerzos a las fuerzas de seguridad para que la cola se mantenga ordenada y sin alterar por esas ansias y enormes deseos de sacar el billete cuanto antes y no perderse ese ilusorio disfrute.

No obstante, Doña Cándida, por favor, usted exagera. Por aquello de que los populares -no populistas- dejaron hundida, en su anterior gobierno, en la miseria a esta querida Chiclana. Y no. ¿Por qué no hablamos del retraso de Los Gallos y de la eterna espera del tranvía? De eso, ¿quién tiene la culpa?: ¿los populares o ésta ya casi fenecida y asusanada Junta? Porque gobernar es continuar la labor emprendida por los anteriores y, si fuera necesario y siempre por el bien de la ciudad, reformar, completar y rematar lo ya abordado; pero no es tirar, ni no tener en cuenta lo que ya se ha conseguido por los antecesores por culpa de ese anacrónico sentido del sectarismo dominante que aún persiste en esta adulterada política de hoy en día. Algo que no pasa y que todavía queda. Que no debería ocurrir.

Y por pasar, puede ocurrir de todo. Porque no es lo mismo un circo sin animales -como se reivindicaba el otro día en un panfleto de una plataforma podemita-, o aquel con sus tigres, leones o elefantes. No lo entiendo. Cosa tan ridícula como el anunciado apeadero en el río Arillo. Algo parecido, que también pasó y mis nietos llorando, a una cabalgata de reyes magos sin el derrame y disfrute de sus típicos caramelos. Porque así lo vi y sentí al contemplar ese desfile "descaramelado" a su paso por la Banda chiclanera. Todavía, mi ofendido lector, hay clases, aquí y allí.

Por lo tanto, acabo lo que digo con los versos de mi querido poeta, para que mi inteligente lector lo entienda todo o termine haciéndose un lío: "Todo pasa y todo queda, / pero lo nuestro es pasar, / pasar haciendo caminos, / caminos sobre la mar…". Ojalá, que todo pase y nada quede, porque sería preferible; mi apreciado y estimado don Antonio, que es quien mejor lo sabe.