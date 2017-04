Sobre el parking de la pasarela

Hace ya mucho tiempo, quizás demasiado, que se viene hablando una y otra vez del parking situado en la otra margen del río y conectado a la ciudad por la pasarela. Se está alimentando una polémica que desde mi punto de vista es completamente estéril y me explico.

Este parking está gestionado por una asociación sin ánimo de lucro denominada Feprodeca, merced a un acuerdo otorgado por la empresa municipal Impulsa, dentro de sus nuevas competencias sobre los parkings municipales Parque Calderon y Bajamar 1 y 2. Competencias otorgadas por anteriores ayuntamientos para llenar de contenido empresarial a una empresa municipal que pedía a gritos su disolución.

El estado actual del parking no es tan idílico como se nos presenta, ya que lo único que hace falta en estas instalaciones es pasar del estado actual al definitivo, en pocas palabras, hay que legalizar el parking, aplicando los reglamentos que derivan de la ley que los regula y que exige una serie de requisitos que en estos momentos en este parking no se cumplen.

Lo visite días pasados en varias ocasiones, y ya se ven mesas y sillas en los exteriores de las autocaravanas, no existe ningún control o ficha policial de quien entra y sale, y los tiempos están para cuidar al máximo la seguridad de todos.

El Lunes Santo por la tarde era un autentico caos circulatorio, ya que cada caravana aparcaba donde podía o quería, ocupando espacios de mas, con el consiguiente detrimento de otros usuarios y como este un largo etcétera.

No entiendo por qué la administración o empresa responsable no acaba de legalizar el parking. Varias preguntas, ¿a que están esperando para que este cuente con energía eléctrica?, ¿o que cuente con una estación o depósito donde arrojar residuos y aguas fecales de las autocaravanas? y ¿por qué no se delimitan con claridad los espacios de parking para estos vehículos y los normales?, y esto por citar algunas.

Una vez legalizado este parking la cohabitación con el de Las Dunas, que sí cumple con todos los requisitos, es posible y lógica y aquí entra la gestión del negocio y el que mejor lo haga se llevara el gato al agua.