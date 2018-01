El órgano sumerio

El historiador griego Epaminondas ha presentado su reciente descubrimiento acerca de la civilización sumeria, considerada como la primera y más antigua civilización del mundo. Se trata de un documento sobre anatomía humana, tema en el que los sumerios estaban bastante avanzados.

Lo llamativo de este descubrimiento es la descripción de un órgano en el ser humano que a día de hoy es desconocido, y que según la medicina sumeria está llamado a ser determinante en la evolución de la propia naturaleza humana. Dice que se trata del órgano sumerio, que comparte y conecta un trozo específico del cerebro (fut en el idioma sumerio), con otro del corazón (que en sumerio se pronuncia bol). Este órgano se llamaba fut-bol en el idioma original.

Epaminondas explica que su investigación ha sido interrumpida porque ha extraviado el documento sumerio. Sin embargo afirma conocer lo suficiente como para aventurar su contenido.

Piensa que cuando en ese órgano sumerio falla la parte del cerebro es cuando aparecen comportamientos violentos en el fútbol. Se trata de personas a las que habría que tratar desde la visión de la medicina sumeria y a la que Epaminondas dedicará su próxima investigación.

Cuando la que falla es la parte del corazón en ese órgano doble, sería el caso de aquellas personas a las que, gustándole o no el fútbol, no se manifiestan seguidores de ningún equipo. Una situación inexplicable si no fuera por esta gran aportación del órgano sumerio que permitirá ampliar el potencial de los afectados por esta situación.

Así Epaminondas abre ahora una nueva línea de investigación y espera presentar con éxito sus avances dentro de este año que ahora empieza. También espera que sea el año del ascenso del Cádiz. Feliz Año Nuevo.