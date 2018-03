Como una ola

El sexo está muy bien. Es divertido y se hacen amistades. El género es ya un asunto más serio.

'Sexo' es una categoría biológica y 'género' es cultural: lo que nos ha llegado de nuestros antepasados, la jerarquía de género donde la sociedad se divide en hombres y mujeres, llevándose el hombre la mejor tajada. Así, en muchas sociedades la mujer era una simple propiedad del marido, o de sus padres y hermanos. Ahí está la Biblia para dar fe de esa cultura perpetuada hasta el presente.

Se han ido acumulando unas normas culturales -totalmente ficticias- que nada tienen que ver con la Biología. Poseer un útero hacía que una persona fuera inaceptable para ejercer tal profesión o tal cargo. Por contra, violar a una mujer que no pertenecía a ningún hombre no era considerado delito, igual que encontrar un billete en la calle no supone un robo. O si un marido violaba a su mujer, era como si alguien robara su propia cartera…

Esta jerarquía masculina es producto de la ficción, carece de una base biológica firme, pero sobre ella -como digo- la sociedad ha ido echando capas y capas de ideas y normas culturales.

Ahora bien, si este sistema patriarcal se sostiene en mitos y no en hechos biológicos, ¿cómo se explica la persistencia de esa desigualdad atávica e inmutable?

Porque sirve a objetivos de poder. La desigualdad salarial, la sobrecarga del trabajo doméstico de la mujer, su mayor precariedad laboral, su difícil acceso al espacio público o el uso sexista del idioma han edificado un sistema que permite a uno de los sexos imponer su dominación.

Combatir esa injusticia es tarea de todos. ¿De todos? Bueno no: el otro día leía atónito a un catoliquísimo columnista llamar "peste totalitaria" a esta lucha por la igualdad.

Hoy está convocada una huelga legítima, y los políticos y las políticas de la derecha -PP y C's- (negada para las virtudes cívicas) declaran que están en contra porque es una huelga política, sin que nadie se parta de la risa. Ya ves…

Pero, claro, primero es preciso entender que lo contrario de machismo no es feminismo, sino igualdad.