De nuevo, La Placilla

Un mercado cada vez más vacío. Este titular de prensa me saca de nuevo de mis casillas, sin entender como esta parte tan importante de El Puerto languidece, sin solución de continuidad.

Sigo leyendo: "De casi cuarenta puestos en la Plaza de Abastos, son ya doce los que permanecen cerrados. Los comerciantes aseguran que hay familias interesadas en explotar estos espacios. La Plaza necesita una mejora inmediata".

No creo que al alcalde le importe poco lo que viene ocurriendo con nuestra plaza de abastos con cronicidad. De hecho con el equipo de gobierno que encabeza (en más de una ocasión) mantuve reuniones de calado con empresarios y técnicos, para tratar de buscar una solución a tanto abandono. Bien es cierto que, de un tiempo a esta parte, no tengo noticias y de los empresarios no volvieron a acordarse. Al tiempo, los placeros denuncian que el alcalde, David de la Encina, no se ha pasado por la placilla desde que fuese investido. Si esto es así, preocupante.

Así las cosas, el impasse, además de aburrir al más pintado, trae consigo el peregrinaje por plazas de abastos del entorno, sin billete de vuelta.

Sobre la futura reubicación del mercado, los comerciantes no quieren un traslado, defienden -y hay datos que lo corroboran-, que una reforma del edificio actual sería lo razonable. En tres ocasiones -por este medio- me opuse a que el mercado de toda la vida se transmutase (por obra de magia, con gato incluido) a la Bodega Cuesta de la calle Palacios. Menos mal que el arquitecto Manuel Fernández-Prada Navarro quitó la venda de los ojos.

En cierta ocasión el filósofo Gordon Graham advirtió: "la decisión es un cuchillo afilado que corta limpio y recto; la indecisión, es un cuchillo embotado que hace trizas y desgarra, y deja bordes irregulares detrás de él." Ahora toca que el alcalde mueva pieza. Por necesidad y por responsabilidad.