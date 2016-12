La nueva bohemia

A principios de los años sesenta del siglo pasado, recién llegado a Madrid, tuve la oportunidad de convivir con un bohemio muy peripatético en una pensión donde estuve poco tiempo; por él conocí a otros tan extravagantes como mi vecino de cuarto. La verdad, ninguno pasaba hambre, tenían buen conformar y todos se parecían a los líquenes, como sabe, a medio camino entre el alga y el hongo. Inofensivos, por supuesto, pero dignos de ser observados al microscopio para distinguirlos de otros seres vivos.

Los oriundos y vecinos de Madrid, talluditos, vivían gracias a alguna madre portera, a un padre pensionista o a una novia madurita funcionaria del Ayuntamiento. Si de provincias, supuestamente preparando oposiciones para Correos, o para Gobernación, que nunca terminaban de ser convocadas, o al menos eso solían decir ellos. Tanto los del foro como los provincianos vivían de sus querencias a fumar en pipa, al tinto de taberna, al bocadillo de panceta y a sus pensamientos trascendentes, ya fueran sobre teatro existencial, ya sobre las corrientes literarias en Noruega, ya sobre utópicas revoluciones proletarias.

Estaban al tanto de todas las inauguraciones, exposiciones, conferencias y ciclos de teatro leído donde al final se bebiera con discreción y se picoteara mejor. Llegado el caso solían vestir con camisas rozadillas, corbata, y zapatos tan brillantes como las culeras de sus pantalones y las solapas de sus chaquetas; sabían besar las manos de las señoras aparentes y saludar con desparpajo a otros asistentes a los que conocían de vista; ya se sabe que a los actos culturales siempre suelen acudir los mismos.

Ya digo, conocí a aquella bohemia inofensiva, restos de un naufragio lógico desde que se impuso una burguesía más dada al sueldecito seguro que a vivir a salto de mata. Su revolución pendiente se limitaba a salvar su día a día. Bastante tiempo después llegó la bohemia del pelotazo, pero esa es otra historia.

La bohemia que hoy se practica está íntimamente vinculada a la política, y viene a ser un calco pernicioso de todas las anteriores. Si aquéllas fueron inofensivas, esta de ahora es agresiva. Me refiero tanto a la que se sienta en poltronas eternas, como a la que aspira a acabar con todo el sistema menos a cerrarse los caminos para acceder a las mismas gollerías. Si la que conocí hacía lo posible para aparentar lo que eran, la de hoy, por miedo o por conveniencia, se disfraza de lo que sea menester previo cobro de una pasta gansa que, curiosamente, no gastan ni en chaquetas ni en corbatas y, encima, quieren hacerse pasar por anticapitalistas. ¡Joder, así cualquiera!: Sueldos, dietas, comisiones, portavocías, taxis, vuelos, alojamiento, habitación en el Palace, gastos de representación... Lo dicho, si los de antes se contentaban con vivir del cuento, los de ahora siguen igual en cuanto a funciones, pero a cargo de los presupuestos, que son, no hay que olvidarlo, lo que cada ciudadano aporta en dinero contante y sonante para que esa bohemia haga de su capa un sayo. Y sí, los hay llenos de buena voluntad, hasta que les rompen el himen de la virtud, momento en el que tienen que elegir entre las ideologías y su propia conveniencia.

Larga vida y feliz año a todos.