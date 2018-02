Es algo muy español, muy nuestro. Todos en mayor o menor porcentaje lo somos. En Cádiz se les llama noveleros. El novelero es esa persona que jamás en su vida había visto una carrera de Fórmula 1 hasta que llegó Fernando Alonso. A partir de ahí, no sólo se levantaba a las 6 de la mañana un domingo para ver una carrera en Malasia, sino que era capaz de saber en qué curva Alonso había tenido el error. Él, ahí, en su sofá. Y la otra criaturita jugándosela a 250 km/h en la dichosa curva. El novelero sólo ve baloncesto en las Olimpiadas, pero pone a parir a Scariolo si sienta a Gasol un ratito, aunque no vea baloncesto otra vez hasta dentro de cuatro años. El novelero descubre de repente un bálsamo anti-aburrimiento, y se aferra a él, convirtiéndose en poco tiempo en experto en la materia, y catedrático desde el sofá. España pura. La célebre imagen del pavo con palillo de dientes en la boca, y el codo apoyado en la barra del bar tomándose un carajillo. Un sucedáneo de 'Los enteraos' del Selu, pero con más desvergüenza a la hora de plantear sus argumentos que, la mayoría de las veces, no hay por donde cogerlos (Recomiendo los sketches de `'Pantomima Full' al respecto).

El novelero ahora ha llegado a disciplinas como, los vinos, las ginebras, la cocina,…o el Carnaval. Han cambiado el palillo por el smartphone, y el bar por el Twitter. Y ahí es donde, sin conocer a 'Los tontos de capirote', o sin haber escuchado en su vida el popurrí de 'Soldaditos', vierten opiniones basadas en el forofismo desquiciado, sin preocuparse lo más mínimo en descubrir esta bendita fiesta desde lo más profundo, y desde su raíz en blanco y negro. Ponen el Concurso del Falla a la altura de una gala de OT, y ni nosotros somos Amaia, ni Amaia se levanta a las 6 de la mañana para ir a currar después de cantar en el Falla. Aceptemos al novelero como "aficionao" al Carnaval. Démosle su sitio justito, muy justito… y ¿necesario?