De nostalgia y otras cosas

Una Semana Santa más, unas jornadas repletas de nostalgia y de recuerdos, en la que este escribidor se ha movido y disfrutado por esas calles colmadas y atestadas de mi Isla y, también, de mi acogedora Chiclana. Algo que para los tiempos que corren -de enojos, cabreos y rabietas- me sorprende. Y, sobre todo, que, una gran mayoría de ese público expectante ante el paso de las cofradías, es gente joven. Cosa que también me produce extrañeza, pero a la vez satisfacción. Porque hoy en día creía que gran parte esa juventud se dedicaba a otros menesteres menos dignos y más temerarios. Una Semana Santa que he vivido con gran intensidad que hace años así no la disfrutaba. Algo que sentí en mi alma cuando éste que opina llegó a vestir su túnica de los Afligidos de La Isla que ya hacía algún tiempo que no la gozaba. Y una Semana Santa chiclanera colmada de belleza y entrega. Una Chiclana cada vez más rendida y confiada a sus sagrados Titulares que con el paso de los años su fervor y devoción es mayor. Una festividad como la que ayer nos dejó, que siempre nos acerca a aquellos otros tiempos de la niñez y juventud, que son difíciles de olvidar y donde la nostalgia ocupa un lugar preferente.

Pero no todo ha sido esa bonita celebración lo que ha ocupado durante la pasada semana nuestras calles y plazas. Pues Chiclana, una vez más, se ha atiborrado de viajeros o turistas procedentes una mayoría de la capital del reino. Un lugar preferente para esos madrileños después del televisivo Benidorm. Una especie de leístas o mal hablados que han invadido playas y han llenado nuestro luciente mercado, ante -para ellos- la bajura de precios. Que Dios nos coja confesados para cuando en el inminente verano vuelvan otra vez.

Pero aquí no acaba la cosa, mi atento lector, pues me voy a apuntar al concurso que el Ayuntamiento ha proclamado sobre el exorno de patios, balcones y ventanas. Porque he pensado que a este cierro mío hay que embellecerlo un poco para poder ver mejor desde aquí. Y estando seguro que algún premio me darán, no sólo por lo bonito que me va a quedar, sino porque el alcalde Román es un buen amigo.

Acabando. Bonita primavera ya; preciosa Semana Santa reciente; un cierro como el mío que lucirá magnífico de cara a ese concurso municipal, y mis nietos cada vez más guapos y esbeltos (tienen a quien salir).

Y, por el otro lado, el puto Trump, tirando bombas.