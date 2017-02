Lo necesitamos

Es mi sitio habitual de paso para mi trabajo. No me canso de mirarle al pasar por delante. Casi sin darme cuenta le doy los buenos días a diario. Trae recuerdos. Me trae recuerdos. Me traslada a otra época que ya es casi historia. El tiempo no pasa en balde. Pero sí, recuerdos buenos, muy buenos. Era otra época en la que no existían los medios audiovisuales, ni existía los vídeos, ni la tecnología era una pieza fundamental e imprescindible como ahora. Ni tampoco existía móvil dependencia. Para ver buen cine había que hacerle una visita. La industria del cine sí era pujante en aquellos tiempos y nuestra ciudad contaba con varios. Pero este es el único que continúa en pie, con su fachada característica y única, en un lugar privilegiado, inamovible al paso del tiempo, resistente a los destrozos que ha habido, y hay, en esta ciudad reacia a conservar todo lo bueno que tuvo y no retuvo.

Hoy al pasar, como cada día, por delante de el observo que están restaurando, o parcheando, su visera. Entonces me doy cuenta de que el paso de los años lo está destruyendo, poco a poco. Me digo, otro más. Como la Casa Lazaga. Como la casa de la Cruz Roja. Me entristece que otro patrimonio de la ciudad, quizás mas sentimental que arquitectónico aunque tenga lo suyo, se esté perdiendo a los ojos de todos. Sin mover un lamento, sin una queja. En pleno centro de la ciudad. En plena vía cultural (futura). Hace casi un año hice un artículo sobre él. Pedía clemencia para este bien cultural que necesita la ciudad. El PSOE lo llevaba hace unos años en su programa, la reforma y puesta en marcha de este ya único centro cultural que puede tener la ciudad y que puede tener los días contados. Por lo menos en aforo.

Lo incluía en su vía cultural. Y ahora que entramos en un tiempo de conciertos, pregones y presentaciones, volvemos a acordarnos de que esta ciudad está a cero en equipamientos culturales. Tenemos un equipamiento de Pin y Pon. Un teatro de aforo reducido, pues hacemos un centro de congresos con la misma capacidad. Y ahora cuando traemos algo que lleva público, nos volvemos a acordar de que no tenemos en la ciudad un auditorio con capacidad suficiente.

Ya llevamos unos meses en los que las ciudades de nuestro alrededor están vendiendo sus programaciones de verano. Buen programa. De primer nivel. De los que traen a gente de fuera. De los que dejan dinero en la ciudad. No aquí, todavía, no existe programación alguna. No se si la habrá. Pero claro, dónde tenemos un local con suficiente capacidad para traer artistas de primer nivel. Para que sea rentable.

Es necesario que la ciudad recupere esta parte de la historia cultural que nos queda. Somos una ciudad grande y se necesitan equipamientos en condiciones. Hay que salvarlo. No se cómo. No sé si aún es posible. Eso no es cosa mía. Para eso están los políticos, para gestionar y cuidar el patrimonio de la ciudad. Se han dado cuenta verdad, me refiero, pido, que salvemos al Cine Alameda, un equipamiento cultural que necesita la ciudad.