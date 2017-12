La naturaleza y el hombre

Aquí estoy yo, soy el ¡HOMBRE!, el cerebro más inteligente que hay en la tierra. Ningún otro animal hace lo que yo hago. Yo he sido capaz de inventar la agricultura, yo domestico a otros animales para mi provecho, yo construyo edificios y me recreo en su hermosura y así, envolverme en mi gloria.

No tengo alas ni vejigas natatorias, pero vuelo por los aires con los aparatos inventados por mi inteligencia y me muevo dentro y fuera de los mares gracias a ella. Mi cerebro no deja de crecer para vanagloria mía.

Yo he creado instrumentos para producir sonidos. Los engarcé unos con otros y los llamé música, a saber, La novena sinfonía, El concierto de Aranjuez…entre tantas y tantas otras. A ellas les uní mi voz y compuse óperas, flamenco…Y muevo mi cuerpo con su son creando la danza, que subliman mi sensibilidad, -con estas palabras ególatras me distancio de los demás animales. Yo, llamé letras a otros sonidos y al unirlas creo poesía para mi deleite y con ella comunico mis sentimientos. Yo construyo puentes que unen las dos orillas. Yo he escrito El Quijote reflejando a estos "humanos" en sólo dos personajes, D. Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Y tantas obras que recrean todas las historias que los animales-personas vivimos o soñamos.

Yo he pintado las Meninas y las Hilanderas con su rueca en movimiento sin moverse. Y tantas y tantas otras

Yo he inventado la medicina para curar mi cuerpo. Yo creo las matemáticas, la ciencia, la física, la química… con ellas me siento el Ser superior de tu creación. Y sigo diciendo: Yo hago, Yo escribo. Yo construyo. Yo curo. Yo invento…Yo, Yo, Yo…

Pero lo cierto es que todo esto, que en mi pedantería tanto me vanagloria, no es nada ante Ti, poderosa Naturaleza. TÚ, en tu sabiduría, tienes los más hermosos paisajes, la más deliciosa música, los más rítmicos bailes, la más sublime poesía…Tú eres ciencia, química, física…Tú toda eres comunicación. Lo que yo creo, a Ti no te sirve para nada. Tú no oyes mi música, ni comprendes mis palabras, no sabes lo que significa mi escritura, Tú no ves como muevo mi cuerpo que con menosprecio a los demás animales, le llamo movimiento con gracia.

A ti te da igual mi medicina porque no te curo en el daño que te hago, ni mi física ni mi química ni mis matemáticas. A ti te da igual todo lo que mi gran inteligencia ha creado. Y te da igual, porque yo soy una insignificancia, que ni siquiera he estado contigo siempre, no soy de los animales que primero surgieron en tu evolución. Para ti soy menos que la punta de un alfiler. Pero yo a Tí sí te necesito para todo, por todo y con todo. Todo lo que yo quiero inventar Tú ya lo tienes. Tú lo eres todo en ti misma y nos lo ofreces; no, más bien nos lo das con toda tu humildad sin poner barreras, sin cerrar puertas. Toda tú, te tenemos a manos llenas.

A cambio, yo, que por esa inteligencia puedo apreciar toda tu armonía, lo que estoy haciendo es destruirte. Lo que hago con mi soberbia es destruir sí, pero no a tí, sino a mi entorno, lo que tú has puesto a mi disposición para mi disfrute, el espacio al que considero por mi egoísmo, por mi egolatría mi reino, es lo que destruyo, sin importarme tu dolor y porque cuando yo no esté, Tú, en tu grandeza y con tu poder resurgirás y restablecerás todo lo que yo derribo. Porque ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo ante Ti? ¿Qué soy yo ante tí y tus terremotos y tus volcanes? ¿Qué soy yo ante Tí y tus maremotos y tus huracanes y tus vendavales? ¿Qué soy yo ante tu física, tu química, tu ciencia, tu medicina? ¿Qué soy yo ante tu movimiento, tu creatividad, tu escultura, tu fantasía? ¿Qué soy yo ante tu humildad, tu generosidad tu grandeza y tu belleza? ¿Qué soy yo ante tu pintura, tu escritura, tu música, tu danza, tu poesía? ¿Qué soy yo, ante tu evolución? No soy nada. Me queda tanto que aprender de Tí.

Porque ante Tí, yo, animal-hombre, ni siquiera sé ver, el saber de la otra persona. Ni siquiera acepto que alguien esté por encima de mí. Ni siquiera sé pedir perdón.

Y por eso tengo que aprender a respetar y a querer con humildad a mis padres, hijos, hermanos, parejas, amigos…A los demás animales.

Y así, a través de ellos, aprender a quererte a Tí.

Y así, conviviendo con ellos, aprender a convivir contigo.