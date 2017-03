Tres mujeres y un tranvía

La verdad es, mi desmejorado lector, que no es la primera vez Acabado, afortunadamente, el carnaval oficial, aunque no el otro, el que dura para siempre: el de esta sociedad de hoy de gilipollas y "zapateros", llena de calvos consentidos, de mochilismo y gorrismo, de móviles o teléfonos soldados y cosidos al cuerpo o al alma.

No obstante, tuve el honor y el placer de asistir -ante este panorama desolador- en el Ateneo chiclanero a un bonito e interesante acto con motivo del día de la mujer: algo que no entiendo porque para mí es perpetuo el respeto y estima que les profeso a ellas. Fueron tres mujeres chiclaneras originarias y con apellidos que no nos hacen dudar de su procedencia: Juana Verdugo, Neli Ariza y Mery García. Que nos deleitaron a los presentes con sus experiencias en sus admirables quehaceres y dedicaciones profesionales. La entrega y abnegación de Juani a los colectivos necesitados, una activista solidaria reconocida por todos: recientemente insignia de oro de Sancti Petri (2017); Neli Ariza, profesional fotógrafa que nos encantó y nos sedujo contando sus secretos en cuanto al arte de la fotografía. Arte que verdaderamente se hace realidad al contemplar su obra. Una preciosa y hermosa obra, sobre todo, cuando en esas imágenes captadas con tan maravilloso sentido de la estética y del buen gusto, figuran unos niños a los que adoro y venero como son mis nietos; y Mery García, llamada y conocida con adjetivaciones tan en boga como bloguera culinaria. Una chica inteligente y dispuesta que nos hizo disfrutar con su simpática expresividad sobre los entresijos y quehaceres a la hora de elaborar sus recetas y exponerlas a tantos miles de seguidores para que se las preparen y saboreen. Un acto más de este Ateneo chiclanero que tanto nos regala y alegra con sus continuos eventos. Tres mujeres valientes y muy profundas que no necesitan de ningún día que se les dedique, porque ellas por sí solas homenajean de continuo a su especie ejemplar.

Porque a estas mujeres las vi y me ilusionaron, pero al tranvía no. Ya que esto es un tren o tranvía perdido para la eternidad. Aunque ya el delegado de esta asusanada Junta calmaba al personal diciéndonos que pronto lo tendríamos; que se podían sacar los billetes y que de culo íbamos al río Arillo. Así que me asomé desde este mi cierro y no apareció nada. Sobre esos mugrientos raíles no advertí ningún tranvía de pruebas ni sin pruebas. Recordando lo que en este mi querido Diario se escribía, el veintisiete del mes pasado, titulando la colosal noticia: "El primer viaje en tranvía entre La Isla y Chiclana será el 8 de marzo", y todo según el señor López Gil.

Una mentira más que sobre este fantasma con ruedas nos regala esta Junta tan lenguaraz. Y yo me pregunto: ¿dónde está el tranvía? ¿se lo habrá llevado el señor Román a Marruecos?

Vivir para no ver.