No ha dicho ni mu el Ejército. Y a mucha honra. Está cumpliendo con su deber y le prestigia. Otra cosa es que sienta profundamente los desmanes de los independentistas, pero su obligación es estar donde está, porque "su valor" no se le supone, sino que está "acreditado". Y es el Gobierno el que demuestra y tiene que demostrar ese valor, sin dejar que los otros le acorralen y le den escrache. Recuerdo a todo esto cómo en los años de la Transición se respiraba alarma y desasosiego a todos los niveles, por "el ruido de sables en los cuarteles". Raro era el día en que no se comentaba un posible golpe de Estado, hasta que saltó el absurdo tejerazo. Ha pasado tiempo y el Ejército es la garantía de una nación estable, moderna y democrática. Esa nación llena de historia y de grandeza, que aquellos desprecian, no por libertad sino por y para su economía.

No entiendo que políticos que se llaman y presumen de izquierdas (léase el pseudo profesor Iglesias) alienten y respalden a unos locos que defienden la escisión de una región más próspera so pretexto de la lengua o de la sardana, cuando deberían defender la eliminación de fronteras, la ley en un estado democrático y la solidaridad entre las regiones ricas y menos ricas. Y encima tachar de fascistas a otros, que sí están cumpliendo con su trayectoria de partidos serios y responsables. La gente no es tonta y a éstos se les verá pronto el plumero en encuestas y elecciones. Hablando claro, PSOE y Ciudadanos están siendo consecuentes con el bien general y con sus aportaciones respaldando al Estado de derecho en esta grave crisis.

P/D Decía un amigo boticario que hace falta tener un papel en las manos para dos cosas, una para comerse un polvorón y otra para hablar cuando se está emocionado. Al Rey no le ha hecho falta papel para hablar el viernes, a pesar de su gran preocupación interna y la gravedad del momento. Sé muy bien lo difícil que es hablar sin papeles, cuando la materia es grave y el auditorio solemne. Por eso me asombra y admira descubrir y tener un Rey como Felipe VI con el aplomo, la inteligencia y las facultades que ha demostrado.