El monopolio del buen fútbol

La Liga siempre la gana el mejor. El éxito en un torneo tan largo y exigente no puede devaluarse tras excusas absurdas o errores arbitrales puntuales. El Madrid es justo campeón y, además, con buen fútbol. De un tiempo a esta parte, a raíz de la era Guardiola exactamente, parece que el monopolio del buen juego es exclusivo del Barcelona, de un equipo que este año no ha jugado a nada y que se ha sostenido por su tridente ofensivo. Este Barça no es el de Pep, probablemente el mejor equipo que yo haya visto en un campo de juego, capaz de recuperar la pelota a velocidad de vértigo en campo contrario y triangular en la línea de tres cuartos. El de Luis Enrique no se le parece más que en algunos protagonistas. De hecho, otro tridente, el que forman Kroos, Modric e Isco, me parece que está por encima actualmente de los Iniesta, Rakitic o André Gomes.

Luis Enrique no ha aportado nada nuevo al modelo. Recolectó los últimos frutos de la era Guardiola-Vilanova pero este año ha tirado la renta en experimentos desafortunados. El Madrid por su parte tiene cuerda para rato con una plantilla joven y talentosa, con un entrenador que ha sabido hacer dos equipos ganadores y que en muchos momentos ha derrochado muy buen juego, porque para jugar bien el fútbol no hay que pasarse necesariamente la pelota 45 veces en el centro del campo.

Además, Zidane ha tenido la suerte de que la pieza discordante de su once de gala se lesionase. Desde que cayó dolorido en el clásico pensé que la baja de Bale era la mejor noticia para el Madrid en el tramo final de Liga. Porque el galés es un buen jugador capaz de hacer grandes cosas en ocasiones, pero no es un gran jugador. Sobre todo porque sigue sin entender conceptos básicos en el juego colectivo, a la hora de asociarse, convirtiéndose casi en un elemento extraño, un tipo que sigue sin hablar español y que parece un invitado más en las celebraciones de sus compañeros en el vestuario.