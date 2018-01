La misma oferta

Europa y los mercados celebran el acuerdo de coalición entre la Unión Democrática (CDU) de Merkel y el Partido Socialdemócrata (SPD) de Schulz. Ustedes se preguntarán "qué tiene que ver este acuerdo con la política local". Evidentemente nada. No nos beneficia nada, aunque se pueden vislumbrar cambios para mejor en la política europea. Pero si existe comparación a nivel político. De cultura política y de saber estar al nivel que se necesita en determinados momentos políticos. Aquí es imposible poner a los partidos de la corporación de acuerdo para que la ciudad tenga unos presupuestos. Nos vamos a pasar toda la legislatura solamente con un presupuesto . Todo es política. Diferencia, el nivel político de unos y otros. También a nivel nacional. Con esto, piensen ustedes lo que quieran.

Hecha esta interesante introducción, hay que hablar un año mas de FITUR. Es anual esta interesante feria porque es un escaparate turístico de primer nivel. Si se sabe aprovechar claro. Hace años eran unas vacaciones pagadas para los políticos. Asistía toda la corporación. Nuestra ciudad lleva décadas asistiendo a este evento internacional y los resultados desgraciadamente están a la vista. No ha servido para nada. Por ahora. El futuro está por ver. Y es que no ha habido planificación. Como ha sucedido con todo. Hemos llevado siete cosas, o más, diferentes. Cada año una ocurrencia distinta. Sin solidez de continuidad del proyecto. Camarón (hace años), Atletismo, Salinas( donde están las salinas), fiestas, 24 de septiembre, Historia, Cultura, Playa.

Qué existe de todo esto en la actualidad. Ninguna oferta ha conseguido resistir al tiempo. ¿Qué salinas?, ¿qué atletismo?, ¿qué cultura? No se ha potenciado nada porque jamás ha existido un proyecto, una idea clara de la ciudad que se quería hacer. Todo es improvisación, por llevar algo para estar presente, sin ánimo de conseguir ningún objetivo, ningún retorno de inversión. O lo que es lo mismo, se intentaba vender, se presentaba, una oferta que no tenía ninguna realidad en la ciudad. Este año llevamos la Playa de Camposoto. Playa natural que ya se presentó en FITUR en el año 2001. Diez y seis años después, volvemos a presentar la playa. Pero tenemos que preguntarnos qué ha cambiado en estos 16 años la playa. Yo creo que no mucho Sigue siendo una playa familiar, de neveras y sombrillas. Hay que modernizar muchas cosas. Es verdad que esta pendiente de un gran proyecto que supone un cambio muy cualitativo. Pero quedan muchas cosas por hacer. Pero además la ciudad necesita complementar la playa con hoteles. Se intenta atraer clientes para la playa. Si esto se consigue, donde se hospedan, qué oferta hostelera y residencial le ofrecemos. ¿Está la ciudad preparada para competir a parecido nivel (no ya igual) que las ciudades de nuestro alrededor? Estamos hablando de una oferta que ya se hizo hace diez y seis años. Casi dos décadas después llevamos lo mismo. Ofrecemos un paquete con la misma situación. ¿Es normal?. Yo creo que no. Pero es lo que hemos tenido. Mientras Chiclana ha causado la sorpresa con su novedosa oferta. Una vez más y nosotros una vez menos.