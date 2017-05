Me quedé sobrecogido cuando escuché que 600 millones de personas en 185 países vieron el partido que jugaron el pasado 23 de abril el Real Madrid y el Barcelona. "El diez por ciento de la población mundial", decía el locutor.

He leído algún libro sobre fútbol para tratar de entender ese fenómeno de masas, pero no me he aclarado demasiado. Sigo sin comprender cómo es posible que, de modo instantáneo, personas incapaces de dialogar apenas unos minutos antes de entrar en un campo de fútbol, al hacerlo y sentirse rodeados de camisetas como la suya forman un todo unido y compacto: una sólida identidad compartida. Catedráticos y alumnos que suspenden, parados y empresarios, ateos y creyentes, de un partido y del contrario, todos, de repente, sudando a la vez, gritando a la vez, aplaudiendo a la vez, silbando al árbitro a la vez.

¿Qué tendrá el Carranza, y los demás estadios del mundo, que se adueñan de los aficionados, los cambian del todo durante noventa minutos y los devuelven después a su estado primero, es decir, cada uno por su lado? ¡Si solo el diez por ciento de esa férrea unanimidad continuara toda la semana, Cádiz sería otro Cádiz!

Pero volvamos al inicio del texto. Les invito a soñar. ¿Se imaginan esos 600 millones leyendo en la camiseta de Messi: "Yo digo no a la guerra, ¿y tú?"; en la de Ronaldo: "Yo digo no a la violencia de género, ¿y tú?"; en la de Iniesta: "Yo cuido el medio ambiente, ¿y tú?"; y en la de Sergio Ramos: "Yo defiendo la vida, desde el inicio al final, ¿y tú?"…?

La realidad es otra: en esas camisetas no hay sueños, hay publicidad. En vista de ello, no nos va a quedar más remedio que escribir esos mensajes de esperanza y compromiso en nuestras propias camisetas, es decir, en nuestras vidas. No nos verán 600 millones pero sí nuestros hijos, alumnos, vecinos y compañeros de trabajo. Y si somos coherentes, tal vez contagiemos a alguien. Habrá que intentarlo. ¡Ah, por cierto, no me perdí un minuto del partido: yo estuve entre los 600!